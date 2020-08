Formule 1, GP du 70e anniversaire : La remarquable gestion d’Ocon (8e) ; Gasly à la porte des points

Esteban Ocon a mené une course parfaite ce dimanche à Silverstone en faisant fonctionner une stratégie risquée. Le Normand termine 8e du Grand Prix du 70e anniversaire de la formule 1. Pierre Gasly se contente de la 11e place de cette course remportée par Verstappen (Red Bull).

Un gain de six places sans effectuer le moindre dépassements en piste. Esteban Ocon a magistralement géré la dégradation de ses pneus pour économiser un arrêt par rapport à la concurrence. Le pilote Renault s’est classé 8e du Grand Prix du 70e anniversaire, disputé à Silverstone. Déception pour Pierre Gasly qui, lui, a trop dégradé ses gommes et termine à la porte du top 10. Le film de leurs courses ci-dessous

L'audacieuse stratégie d'Esteban Ocon

Contexte : Pour la troisième fois en cinq qualifications, Esteban Ocon n’a pas atteint la Q3. Et pour ne rien arranger, il a écopé de trois places de pénalité pour avoir gêné Russell. Un samedi noir qui l’a relégué en 14e position sur la grille, très loin de son coéquipier Ricciardo (5e). Mais les Renault sont en progrès ce qui entretient l'espoir d'un top 10.

Course : Deux places gagnées dès le départ pour Ocon, plus prompt que Grosjean et qui profite ensuite d’une perte de contrôle de Vettel dans le premier virage. Le pilote ébroïcien se retrouve 12e. Il se cale sur un rythme régulier et préserve ses pneus quand beaucoup d’autres pilotes changent de gommes. Il s’arrête finalement au 23e des 52 tours. Sa stratégie se dessine : Ocon est visiblement parti sur une course (osée) avec seulement deux trains de pneus sur cette piste qui martyrise les gommes !

Au 30e tour Ocon se retrouve 7e mais en grandes difficultés avec dans ses rétros un peloton de six voitures : Kvyat, Ricciardo, Vettel, Albon et les deux McLaren. Et le Normand doit préserver ses pneus.

Mission très compliquée…. mais qui sera menée de main de maître par le pilote de la Renault ! Seul Albon parviendra à le passer. Sinon Esteban Ocon va tenir en respect tous ces adversaires, certains choisissant d’ailleurs de repasser aux stands pour renouveler leurs gommes. Le natif d’Evreux s’offre donc les points de la 8e place, soit un gain de six positions par rapport à son rang sur la grille de départ ! Ocon est même le seul pilote Renault dans le top 10. Ricciardo, sur une stratégie à deux arrêts et surtout parti à la faute, ne termine que 14e.

Pierre Gasly trop tôt aux stands

Contexte : Pierre Gasly a confirmé son très bon début de saison en plaçant son AlphaTauri en 7e position. Le Bois-Guillaumais, très à l’aise depuis la semaine dernière à Silverstone, va tenter de convertir cette bonne position en top 10. Mais il devra résister, entre autre, aux Ferrari, aux McLaren et à la Renault d’Esteban Ocon. Des monoplaces intrinsèquement plus véloces que l’AT01 du Normand.

Course : Bon départ de Gasly qui conserve sa 7e place au prix d’une défense ferme contre la Ferrari de Leclerc au premier freinage. Assez logiquement il n’a pas les moyens de menacer Ricciardo (6e) mais il parvient dans les premiers tours à maintenir la McLaren de Norris à plus d’une seconde, pour se protéger d’une attaque avec le DRS. Choix stratégique dès le 8e tour : il passe déjà aux stands pour abandonner les pneus mediums, qui se dégradent rapidement, et chausser des gommes dures. Seul Albon (Red Bull) s’est arrêté aussi vite dans la course. Les deux rivaux de la filière Red Bull se retrouvent en confrontation directe avec Gasly harcelé par l’Anglo-Thaïlandais.

La bagarre va durer 12 tours et se finir à l’avantage d’Albon contre un Gasly qui a “flingué” ses pneus dans ce duel. Conséquence : il est contraint à un nouveau changement de gommes dès le 24e tour et il chute en 19e position. Il n’a plus qu’à espérer voir les autres pilotes en délicatesse avec leurs pneus.

A 15 tours de l’arrivée, plusieurs pilotes sont effectivement repassés aux stands et le Normand est 11e. Mais une nouvelle fois copieusement attaqué par des pilotes en pneus moins usés. Cette fois c’est Vettel et Sainz qui lui “en mettent plein les rétros”. Obligé de défendre, Gasly n’est pas franchement en situation d’espérer revenir sur son coéquipier Kvyat qui roule esseulé quatre secondes devant. Le Bois-Guillaumais termine donc 11e, à la porte des points.

Le Grand Prix a été remporté par Max Verstappen, à la fois offensif et économe avec ses pneus dans cette course disputée sous des températures caniculaires. Le Néerlandais s’impose devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.