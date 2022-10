Formule 1, GP du Japon : Esteban Ocon remarquable 4e, grosse frayeur pour Pierre Gasly

C'est le meilleur résultat d’une Alpine dans cette saison 2022 de Formule 1 : Esteban Ocon a décroché la quatrième place du Grand Prix du Japon disputé ce dimanche. Le Normand a résisté pendant plus de quarante minutes à la pression incessante de Lewis Hamilton, le septuple champion du monde britannique. Pierre Gasly a connu une course plus anonyme dans le fond du peloton après un départ de la voie des stands. Mais le Normand a été bien involontairement en lumière pendant l’interruption de course, quelques minutes après le départ, quand a été diffusée une image incroyable : il a croisé un camion remorque envoyé en piste pour récupérer une monoplace accidentée !

ⓘ Publicité

Classement du Grand Prix du Japon de Formule 1

La pugnacité d’Esteban Ocon

Très bien qualifié en cinquième place, Esteban Ocon maintient sa position au premier départ, donné sous la pluie. Puis le Normand gagne une place quelques virages plus loin lorsque Carlos Sainz (Ferrari) sort de la piste. Un accident qui provoque à ce moment là un drapeau rouge.

En quatrième position lors du second départ, donné deux heures plus tard derrière la voiture de sécurité, Esteban Ocon est rapidement attaqué par Lewis Hamilton (Mercedes). Une Alpine devant une Mercedes : l’image est rare, mais dans ces conditions climatiques les valeurs des voitures sont nivelées et le Normand entre alors dans une phase de résistance.

À plusieurs reprises pendant quarante minutes Lewis Hamilton va se montrer très dangereux, sur le point de passer l’Alpine. Mais sans jamais trouver l’ouverture derrière un Esteban Ocon irréprochable dans son pilotage sous pression. La pugnacité, les nerfs d'acier et la qualité des défenses du pilote ébroïcien vont lui permettre d’obtenir une magnifique quatrième place, son meilleur résultat de la saison (la précédente référence était la cinquième position au Grand Prix d'Autriche).

Un camion devant Pierre Gasly !

Pierre Gasly, qualifié en 17e position, part finalement des stands après avoir modifié les réglages de sa monoplace. Dernier et seul en piste pendant les premiers hectomètres, il bénéficie d’abord de la cohue dans le peloton pour grimper en 16e place. Malheureusement les ennuis commencent quand il percute un panneau publicitaire, arraché du bord de piste par un accident, et le Normand doit repasser aux stands changer d'aileron d’avant. Puis il sera quitte pour une énorme frayeur quand il va croiser un camion-remorque envoyé en piste pour aller chercher l’une des voitures accidentées !

Ce véhicule a été autorisé à entrer en piste même si les F1 n’avaient pas encore rejoint les stands, alors que le drapeau rouge (interruption de course) venait d’être affiché. Incroyable décision des organisateurs, sur ce circuit de Suzuka fatal à Jules Bianchi en 2014, quand le jeune pilote français s’était encastré sous un camion-grue en bord de piste.

La course de Pierre Gasly a été plus anonyme, à l’arrière d’un peloton sous les projections d’eau des voitures de tête. Impossible dans ces conditions de surnager et le Normand n’a jamais été en mesure d’espérer une place dans le top 10.