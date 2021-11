Formule 1, GP du Qatar : Brillantes Alpine mais désillusion pour Gasly

Son dernier podium remontait au Grand Prix de Hongrie 2014 ! C’est un Fernando Alonso rayonnant qui a retrouvé le délice d’une cérémonie protocolaire d’après-course ce dimanche lors du Grand Prix du Qatar. Son coéquipier Esteban Ocon, auteur d’un départ canon et bon gestionnaire de ses gommes, a complété la moisson de points d’Alpine avec une brillante cinquième place. Signe que l’apprentissage de ce nouveau circuit, détaillé par le pilote normand pour France Bleu, a été parfaitement maîtrisé. Course cauchemardesque en revanche pour l’autre normand Pierre Gasly. Le pilote AlphaTauri idéalement placé sur la première ligne de départ, n’a cessé de reculer. Il termine à la porte du top 10.

Classement du Grand Prix du Qatar de Formule 1 disputé ce dimanche 21 novembre

L’excellent départ d’Esteban Ocon

Contexte : Calé en milieu de grille (neuvième) Esteban Ocon a une belle carte à jouer au départ. Il s’élancera du côté propre de la piste en pneus tendres, ce qui doit lui permettre de prendre un bon envol derrière des adversaires (Bottas et Verstappen) en gommes médiums offrant donc moins de grip lors de l’impulsion. La suite du Grand Prix sera sans doute plus compliquée sur ce nouveau tracé utilisé en Formule 1 où les possibilités de dépassements sont réduites.

Course : Excellent départ d’Ocon qui efface Bottas et Tsunoda dès l’impulsion puis Sainz dans le deuxième virage. Le Normand pointe en sixième position à l’issue du premier tour. Puis il s’incline logiquement face à la vitesse de la Red Bull de Perez (10e tour) et de la Mercedes de Bottas (17e tour). Ocon passe au stand peu avant la mi-course pour chausser des pneus durs. Réputé pour sa capacité à prolonger ses relais (comment oublier son GP de Turquie avec les mêmes gommes !) le Normand semble parti pour une course avec un seul changement de pneumatique.

Esteban Ocon, en cinquième position à quinze tours de l’arrivée, ne peut plus vraiment espérer gagner des places à la régulière dans le sprint final. Mais il est menacé par Perez (Red Bull) qui vient de remettre des pneus neufs. Sa capacité à ralentir le Mexicain pourrait aider Fernando Alonso dans la course au podium (l’Espagnol est alors troisième). À la radio, Alonso lâche “dites à Esteban de défendre comme un lion !”, allusion à l’exceptionnelle pugnacité de l’Espagnol contre Hamilton qui avait contribué à la victoire d’Ocon au Grand Prix de Hongrie. Le Normand va effectivement défendre au mieux mais sans parvenir à contenir la Red Bull boostée par le DRS et l’aspiration en ligne droite. Il s’incline donc logiquement à dix tours de l'arrivée contre son ancien coéquipier chez Force India (2017, 2018).

Un passage au stand de Norris (McLaren) replace toutefois Ocon en cinquième position. L’enjeu pour lui est de résister aux retours de Stroll (Aston Martin) et du duo Ferrari Sainz-Leclerc avec des pneus très usés. Il va y parvenir, avec un coup de pouce d’une VSC (Virtual Safety Car) dans l’avant-dernier tour. Cette cinquième place du pilote ébroïcien constitue son deuxième meilleur résultat de la saison après, évidemment, son succès en Hongrie. Le duo Alonso-Ocon a récolté 25 points dans cette course, ce qui devrait sécuriser la cinquième place d’Alpine au championnat constructeur.

La lente descente de Pierre Gasly

Contexte : Qualifié quatrième, Pierre Gasly gagne deux places suite aux pénalités infligées à Verstappen et Bottas qui n’ont pas ralenti sous drapeaux jaunes en fin de qualification. Jamais le Normand n’avait pris un départ en première ligne depuis ses débuts en F1 il y a quatre ans. Il risque toutefois d’être menacé par Alonso (Alpine), réputé pour ses qualités de starter et idéalement placé dans l'aspiration du leader (Hamilton) du côté propre de la piste

Course : Bon envol de Gasly qui conserve sa place au premier freinage. Mais il se fait piéger, côté extérieur, par Alonso dès le deuxième virage. Puis le pilote AlphaTauri est débordé par Verstappen (Red Bull) trois tours plus tard. Gasly est retombé au quatrième rang dès le début de ce Grand Prix. Plus inquiétant : il ne parvient pas à suivre le rythme d’Alonso et voit rapidement revenir Norris (McLaren) puis Perez (Red Bull). Le Bois-Guillaumais, désormais sixième, demande à rentrer au stand dès le quinzième tour pour se débarrasser de ses pneus tendres hors d’état.

Pierre Gasly retrouve évidemment du rythme en pneus médiums mais il est parti pour une course à deux changements de gommes, contre un seul à ses adversaires du haut de grille partis en gommes tendres (Alonso, Ocon et Sainz). Il repasse donc au stand à vingt tours de l’arrivée et ressort en onzième position pour le sprint final en pneus mediums. Malgré ses gommes fraîches, il va buter sur Vettel (Aston Martin) et ne parviendra pas à réintégrer le top 10. Une grosse déception après les espoirs suscités par sa présence au sommet de la grille de départ.

Il ne reste désormais plus que deux Grands Prix cette saison : l'Arabie Saoudite (5 décembre) puis Abu Dhabi (12 décembre).