Le titre mondial de Formule 1 acquis dans le dernier tour ! Max Verstappen s’est imposé sur Lewis Hamilton après un Grand Prix d’Abou Dhabi au dénouement d'une exceptionnelle intensité. Loin derrière, bonne course des français Pierre Gasly (5e) et Esteban Ocon (9e).

Formule 1, Grand Prix Abou Dhabi : Verstappen champion dans un scénario inouï. Top 10 pour Gasly et Ocon.

Incroyable scénario dans cette finale du championnat du monde de Formule 1. Lewis Hamilton, auteur d’un excellent départ, a dominé le Grand Prix d’Abou Dhabi jusqu’à l’avant-dernier tour. Mais il n’a pu contrer l’ultime assaut de son rival Max Verstappen, en pneus neufs, dans la dernière boucle. Auparavant les duettistes pour le titre s’étaient déjà “frottés” dès le premier tour. Pour les Français : une bonne bonne stratégie permet à Pierre Gasly de décrocher la cinquième place alors qu’il partait douzième. Esteban Ocon s’offre aussi un dernier top 10. Résumé du Grand Prix d’Abou Dhabi ci-dessous.

Classement du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime course d'une saison folle en Formule 1

Verstappen dans le rush final

Verstappen en pole mais avec Hamilton à ses côtés. Ambiance électrique sur la grille de départ. Et c’est le Britannique qui remporte la balle d'engagement. Il bénéficie d’une mauvaise impulsion puis d’un patinage de Verstappen pour jaillir en tête dès le départ.

Le Néerlandais tente un dépassement dans le premier tour, les deux rivaux pour le titre se touchent et Hamilton garde le leadership… mais en court-circuitant largement la chicane ! Aucune manœuvre illégale estime la direction de course. Le Britannique est donc le grand gagnant de ce début de course malgré les protestations de l’écurie Red Bull.

Max Verstappen est rapidement en perdition avec des pneus très dégradés. Il s'en plaint à la radio et passe aux stands dès le 14e des 58 tours. Il ressort en cinquième position désormais chaussé de gommes dures. Un tour plus tard Hamilton adopte la même stratégie en renouvelant ses pneus. Mais lui ressort en deuxième position, derrière l’autre Red Bull de Perez. Et il est probable que le Mexicain adopte un comportement de défense maximale….

La jonction intervient au 20e tour. Sans surprise Perez défend avec acharnement, se fait doubler puis repasse Hamilton dans la foulée. Le Britannique finit par avoir le dernier mot mais Verstappen est revenu dans le sillage de la Mercedes. D’ordinaire avare en paroles chaleureuses, le Néerlandais salue la brillante contribution de son coéquipier.

Le rapprochement Hamilton-Verstappen ne dure pas. La Mercedes a clairement un meilleur rythme et le septuple champion du monde creuse l'écart tour après tour. La marge atteint les cinq secondes à vingt tours de l’arrivée. À ce moment de la course, le titre semble promis à Hamilton.

Le Grand Prix rebondi à cinq tours du but lors d’une sortie de piste de Latiffi (Williams). Une Safety Car est envoyée en piste et Verstappen repasse aux stands pour mettre des gommes tendres. Le Néerlandais sera équipé des pneumatiques les plus rapides avec un seul tour à couvrir !

Dès la relance, la foudre Verstappen s’abat sur Hamilton et passe sans difficulté avec ses gommes tendres contre le Britannique sans réelle possibilité de résistance avec ses pneus usés. Le pilote Red Bull fait immédiatement le break et s'envole vers la ligne d’arrivée. Il devient le 34e champion du monde de Formule 1 et il met fin à la domination de Mercedes depuis 2014 !

La belle remontée de Pierre Gasly

Modeste douzième des qualifications, le Normand est l’un des rares à choisir le départ en gommes dures. Malgré ces pneus moins prompts à monter en températures, Pierre Gasly conserve sa douzième place au départ. Puis il fait durer son premier relai quand les pilotes chaussés de gommes mediums ou tendres doivent passer aux stands. Le Normand atteint la cinquième position au stade de la mi-course, calé derrière Alonso (Alpine) sur la même stratégie pneumatique.

Pierre Gasly bénéficie d’un coup de pouce du destin : une neutralisation de course (VSC) lui permet de changer ses pneus en réduisant la perte de temps. Il ressort en dixième position avec des gommes neuves pour le sprint final. Son bénéfice pneumatique va prendre encore plus de relief avec la Safety Car qui regroupe le peloton dans le sprint final. Le pilote AlphaTauri grimpe jusqu’au cinquième rang et termine sa brillante saison sur une belle note.

Esteban Ocon accroche le top 10

Solidement qualifié devant son coéquipier, Esteban Ocon conserve sa neuvième place au départ. Le pilote Alpine se débarrasse de ses pneus tendres dès le 16e tour et semble parti pour une huitième place dans ce Grand Prix. Mais une neutralisation de course offre un arrêt peu pénalisant à son coéquipier Alonso et Gasly (AlphaTauri). Le pilote ébroïcien perd deux places dans cet aléa de course. Puis Ricciardo (McLaren) le passe à huit tours de l’arrivée, Ocon réplique immédiatement. L’Alpine n°31 bataille alors pour la dernière place du top 10.

Esteban Ocon va finalement parvenir à faire mieux dans le sprint final, dans l’ultime tour marqué par la bataille Verstappen-Hamilton (voir plus haut). Il parvient à grimper en neuvième position dans la cohue. Le Normand a terminé cette saison avec quatre top 10 consécutifs, beau résultat avec une monoplace qui n’a reçu aucun développement depuis le début de la saison !