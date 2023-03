Formule 1, Grand Prix d’Arabie Saoudite : les Alpine dans les points mais si loin des leaders

Quelques points dans la poche mais un écart considérable avec le haut du plateau. C’est la sensation qui se dégage pour Alpine à l'issue du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Esteban Ocon et Pierre Gasly ne pouvaient pas viser mieux que leurs 8e et 9e places lors de cette deuxième course de la saison 2023 de Formule 1. La marque normande est la cinquième force du plateau derrière les intouchables Red Bull, Aston Martin, Mercedes et Ferrari.

Départ : Positionné au 6e rang après sa solide qualification , Esteban Ocon conserve sa place à l’extinction des feux. Pierre Gasly, 9e sur la grille, tente d’attaquer Norris (McLaren) au premier virage. Un contact entre les deux voitures provoquent des dégâts sur l’aileron avant du pilote australien. Le Normand passe. Les Alpines bouclent le premier tour aux 6e et 8e places.

La particularité de ce début de Grand Prix est la position de Leclerc et de Verstappen en fond de grille. L’un comme l’autre entament logiquement leurs remontées. Pierre Gasly doit s’incliner devant la vitesse de la Ferrari dès le 7e tour, puis voit la Red Bull lui passer devant trois tours plus tard. Le Normand est 10e. Scénario identique pour son coéquipier quelques boucles plus tard. Longtemps 6e depuis le départ, Esteban Ocon pointe désormais au 8e rang.

L’intégralité du peloton est regroupée derrière la voiture de sécurité quand Stroll (Aston Martin) est arrêté en piste. Pas de chance pour les deux Alpine qui venaient de passer aux stands pour changer de pneus. Elles se retrouvent derrière Tsunoda, qui a pu renouveler ses gommes pendant la neutralisation de course. Peu après la relance, les monoplaces de l’écurie normande passent rapidement le pilote japonais. Esteban Ocon se retrouve 8e juste devant son coéquipier Gasly. À la régulière, il leur sera impossible de viser plus haut. Les Red Bull, Ferrari, Mercedes et l’Aston Martin rescapée sont plus rapides.

Les Alpine roulent seules, loin derrière les leaders mais facilement devant le reste du peloton. Esteban Ocon et Pierre Gasly ne s’attaquent pas et maintiennent un écart de deux secondes entre elles. Positions qu’elles vont conserver jusqu’à l’arrivée. Ocon, classé 8e, ouvre son compteur point après son cauchemardesque Grand Prix de Bahreïn. Pierre Gasly enchaîne une nouvelle neuvième place sous le drapeau à damier.

Ce Grand Prix a été marqué par un nouveau récital de Red Bull, avec un doublé Perez - Verstappen. Le Mexicain, parti en pole position, a pu résister au retour de Verstappen. Comme à Bahreïn, Fernando Alonso complète le podium.