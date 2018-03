Normandie, France

Comme l’an dernier, la Ferrari de Sebastian Vettel remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Les deux pilotes normands ont connu une course anonyme, contrairement à l’an dernier lorsque Esteban Ocon avait marqué le premier point de sa carrière en championnat du monde.

Ocon pas dans le rythme du top 10

Qualifié en 15e position et 14e sur la grille (pénalité de Bottas), Esteban Ocon gagne une place au départ en débordant la Williams de Stroll. Le natif d’Evreux se retrouve alors dans le sillage de son coéquipier Perez mais sans parvenir à l’attaquer. Au 9e tour il laisse passer la Mercedes de Bottas, Ocon sous contrat avec le constructeur allemand ne peut pas se permettre de bloquer une monoplace de la firme allemande ! Le Normand navigue alors en 14e position à 5 secondes de son coéquipier. Il gagnera deux places après les abandons des Haas. Au 31e tour le restart après une neutralisation de course ne lui permet pas de progresser dans la hiérarchie. Ocon reste 12e et, plus ennuyeux, sans parvenir à suivre le rythme de Sergio Perez (8 secondes de retard sur son coéquipier au 50e tour). Il terminera finalement à 14” de l’autre Force India, capable -elle- de batailler jusqu’au dernier tour contre Sainz pour la 10e place.

Ce Grand Prix a démontré que l’écurie anglo-indienne a reculé dans la hiérarchie : 4e valeur du plateau l’an dernier, elle a été devancée en performance pure par les Haas, McLaren et Renault lors de ce premier rendez-vous de la saison 2018. Quand à Ocon, nettement distancé ce dimanche, il a peut-être été confronté aux mêmes problèmes de blocages qui lui avaient déjà plombé sa qualification.

Course abrégée pour Gasly

Auteur d’une grosse faute en qualifications, Gasly est bon dernier sur la grille. Mais il réussit un magnifique départ en se faufilant entre Leclerc et Sirotkin placés devant lui. Puis un arrêt précoce de son coéquipier Hartley lui permet de pointer au 17e rang. Ce bon début de course prend encore du relief avec l’abandon d’Ericsson : le Rouennais se retrouve 16e au 7e tour. Mais la suite sera moins ronflante : impossible de remonter davantage…. puis un panache de fumée à l’arrière de la Toro Rosso peu avant la mi-course ! D’une fiabilité absolue lors des essais hivernaux la monoplace italienne n’a pas tenu la distance. Gasly abandonne donc pour son premier Grand Prix de la saison. Son coéquipier Brendon Hartley terminera 15e et lanterne rouge.

Un premier Grand Prix difficile donc pour les deux Normands. Prochain rendez-vous dans deux semaines à Bahreïn.