Formule 1, Grand Prix de Singapour : Pierre Gasly 10e, aucune Alpine à l’arrivée

Un seul Normand dans les points lors du Grand Prix de Singapour de Formule 1, disputé ce dimanche. Pierre Gasly a réussi un sans-faute dans cette course mouvementée, disputée sur une piste piégeuse. Une Safety Car au mauvais moment lui a fait perdre trois positions mais le Normand a eu le mérite d’aller chercher la 10e place. L’écurie Alpine a connu l’humiliation rare de voir ses deux voitures s’arrêter en bord de piste moteur cassé. Abandons pour Fernando Alonso comme pour Esteban Ocon avec d'importantes conséquences au championnat constructeur, puisque McLaren reprend la quatrième place de ce classement.

Classement du Grand Prix de Singapour de Formule 1

Pierre Gasly pugnace mais un peu malchanceux

Qualifié en septième position, Pierre Gasly réussit un bon départ qui lui permet de passer Alonso (Alpine). Mais il ne parvient pas à contenir la réplique de l’Espagnol quelques virages plus loin. Le Normand boucle donc le premier tour à la septième place. Puis il est rapidement menacé par le duo Vettel (Aston Martin) - Verstappen (Red Bull). Il ne résiste pas longtemps au champion du monde néerlandais et tombe donc au huitième rang au 11e des 61 tours.

Pierre Gasly va malheureusement perdre trois places lors du passage en pneus slicks quand la piste a enfin séché sur la trajectoire de course. Une infortune en grande partie provoquée par son coéquipier Tsunoda, à l’origine d’une neutralisation de course après un freinage totalement raté et une sortie de piste. Gasly venait de passer aux stands, contrairement à Vettel, Stroll et Ricciardo qui ont profité de l’aubaine pour passer devant le Normand.

La fin de course est stressante pour Gasly, au volant d’une AlphaTauri qui avait montré ses limites sur piste sèche lors des essais libres 1 et 2. Le Normand est un temps sous la menace de Bottas (Alfa Romeo) et Magnussen (Haas), mais il parvient progressivement à s’assurer une marge de sécurité dans les dernières minutes de la course. Pierre Gasly, classé 10e, décroche un point au championnat du monde.

« Je suis extrêmement déçu. Je comprends pas pourquoi on a pris le risque de mettre des slicks aussi tôt. On s’est fait dépasser par plusieurs voitures… Pour le moment, je ne comprends pas. » - Pierre GASLY, au micro de Canal +

ll décroche quand même un troisième top 10 lors des quatre derniers Grands Prix, une dynamique méritoire au regard des modestes performances de l’AlphaTauri du Normand.

Les espoirs d’Ocon partent en fumées

Renvoyé en fond de grille après une qualification marquée par un problème de frein, Esteban Ocon parvient à gagner deux places dans le premier tour malgré le brouillard d’eau généré par les voitures devant lui. Il pointe au quinzième rang devant Schumacher. Mais les dépassements sont hautement risqués sur la piste recouverte d’eau et le pilote ébroïcien choisit la prudence.

Malheureusement son Grand Prix va brutalement s'interrompre peu avant la mi-course, alors qu’il s’approchait du top 10, moteur cassé dans un spectaculaire panache de fumée.

Week-end noir pour Alpine qui a subit un double abandon dans ce Grand Prix. Le moteur d’Alonso a aussi rendu l'âme alors que l’Espagnol pointait au sixième rang. Les F1 modernes sont réputées fiables et l’écurie française n’avait pas connu un scénario aussi humiliant depuis le début de la saison. Ce cauchemar de Singapour pourrait coûter cher dans la bataille contre McLaren pour la quatrième place du championnat des constructeurs. L’écurie anglaise a placé ses deux voitures aux 4e et 5e places, avec une récolte de 22 points. McLaren repasse donc devant Alpine au classement avec quatre unités d’avance.