Pierre Gasly sixième malgré une pénalité, Esteban Ocon dixième avec une stratégie risquée et courageuse. Un double top 10 pour les Normands ce dimanche au Grand Prix de Turquie de Formule 1 disputé sur une piste humide. Victoire de Bottas, Verstappen repasse en tête du championnat

Formule 1, Grand-Prix de Turquie : top 10 pour Pierre Gasly et Esteban Ocon

L’un, Pierre Gasly, a mené une course régulière pour retrouver le top 10 après ses scores vierges aux Grands Prix d’Italie et de Russie. Le Normand termine sixième ce dimanche sur la piste humide et piégeuse de l’Istanbul Park. Jugé coupable d’un accrochage au départ, il a toutefois dû observer une pénalité de cinq secondes. Esteban Ocon, l’autre normand, a pris un risque rarissime : couvrir l’intégralité de ce Grand Prix de Turquie avec le même train de pneus. Ce qui est autorisé par le règlement sur une piste déclarée mouillée.. mais extrêmement délicat à appliquer sur 300 kilomètres de course. Sa pugnacité est récompensée par la dixième place.

Classement du Grand Prix de Turquie de Formule 1

Pierre Gasly toujours dans le bon rythme

Contexte : Réputé à l’aise sous la pluie, Pierre Gasly est très bien placé pour viser un gros résultat en s’élançant de la quatrième place. Il devra beaucoup se méfier au départ de Fernando Alonso (Alpine), l’un des meilleurs starters parmi les pilotes de F1.

Course : Impulsion difficile pour Gasly, immédiatement attaqué Perez (Red Bull) et Alonso (Alpine). Coincé entre les assaillants au premier virage, le Normand vient taper sur le flanc de la monoplace de l’Espagnol… qui part en tête à queue ! Gasly est cinquième à l’issue du premier tour. Position qu’il conserve sans difficulté dans les premiers tours quand il apprend que la direction de course lui inflige cinq secondes de pénalité, qu’il devra observer lors de son changement de pneus.

Dès le quinzième tour, Pierre Gasly est rattrapé par Lewis Hamilton (Mercedes), parti du milieu de grille après une pénalité pour changement de moteur. Le leader du championnat, qui affiche des temps au tour plus rapides de plus d’une seconde, efface facilement l’AlphaTauri. Le Normand est désormais sixième avec une confortable avance de cinq secondes sur Norris (McLaren).

Gasly attend le 40e des 58 tours pour changer ses pneus et ressort en sixième position, toujours en intermédiaires. Sa fin de course s’anime dans les derniers tours lorsqu’il revient sur Hamilton (Mercedes) en délicatesse avec ses pneus mais aussi avec Norris (McLaren) menaçant dans ses rétroviseurs. Pierre Gasly conserve sa sixième position, qui constitue toujours un excellent résultat pour une AlphaTauri, devant des McLaren, Alpine et autres Aston Martin.

La pugnacité d’Ocon, sans changer de pneus !

Contexte : Clairement en difficulté en qualifications, Esteban Ocon sait que ce départ sur piste mouillée va peser lourd. L’an dernier, dans des conditions identiques, il avait tout perdu dans la première mètres de ce Grand Prix de Turquie. À l’inverse, il avait été le grand bénéficiaire du départ sur piste humide lors de sa victoire au Grand Prix de Hongrie.

Course : Envol prudent du Normand qui ressort en onzième position du premier virage (il bénéficie de la sortie d'Alonso). Il est progressivement décroché par Vettel (Aston Martin) puis cède devant la remontée de Sainz (Ferrari) parti du fond de grille. Esteban Ocon est douzième.

Le Normand va revenir dans le sillage de Vettel une vingtaine de tours plus loin, en mettant la pression mais sans trop chercher à l’attaquer. Ce Grand Prix est alors dans une phase de gestion avec des pilotes soucieux de préserver leurs pneus intermédiaires en attendant un éventuel assèchement de la piste. C’est justement Vettel qui va tenter le premier de chausser des gommes slicks à vingt tours du but. Mauvais choix, l’Allemand est en perdition ce qui permet à Ocon d’intégrer le top 10.

À quinze tours de l'arrivée, il fait partie avec Leclerc (leader, Ferrari) et Hamilton (Mercedes) des derniers pilotes qui n’ont pas changé de pneus. Le Normand résiste quelques tours aux assauts de Sainz (Ferrari) avant de céder. Il semble parti pour le pari très risqué de boucler l’intégralité de la course avec les mêmes gommes, ce qui est autorisé sur piste humide.

La fin de course est très compliquée pour le Normand avec ses gommes à l’agonie. Il voit revenir Stroll (Aston Martin) qui le passe facilement, puis les Alfa Romeo de Giovinazzi et Raikkonen. Mais il parvient à rester devant pour arracher le point de la dixième place, au courage et avec pugnacité. Il est l’unique pilote Alpine dans le top 10, son coéquipier Fernando Alonso n’a jamais pu remonter après son accrochage au premier virage.

La course : Bottas coéquipier efficace

C’est Valtteri Bottas (Mercedes) qui s’est imposé après une course menée quasiment de bout à bout. Seul Charles Leclerc a brièvement pointé en tête en étirant au maximum son premier relais. Le succès du Finlandais devant Max Verstappen fait les affaires de Lewis Hamilton (Mercedes), parti du milieu du peloton. Le Britannique n’a pas pu remonter au-delà de la cinquième place. Il perd la tête du championnat mais en ne concédant que huit points à Verstappen (contre quinze si le Néerlandais s’était imposé).

Classement championnat du monde des pilotes :

1 Max Verstappen 262,5

2 Lewis Hamilton 256,5

3 Valtteri Bottas 177

9 Pierre Gasly 74

11 Esteban Ocon 46

Prochain Grand Prix dans deux semaines aux Etats-Unis.