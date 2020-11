Formule 1, Imola : Grand Prix abrégé pour Gasly et Ocon, contraints à l'abandon

Une course beaucoup trop courte pour les deux pilotes normands en formule 1, victimes d’incidents mécaniques. Pierre Gasly a dû renoncer dès le 9e tour, suivi quelques minutes plus tard par Esteban Ocon. Lewis Hamilton s'impose dans ce Grand Prix d'Emilie-Romagne sur le circuit d'Imola.

C’est déjà son quatrième abandon depuis le début de la saison, tous pour des raisons mécaniques. Le Normand, dominé en piste par son coéquipier Ricciardo, est aussi le seul victime du manque de fiabilité dans le garage Renault.lt finalement vécu le même épilogue : abandon sur défaillance mécanique.

Pierre Gasly bien parti… mais trahi par sa voiture !

Contexte : Pierre Gasly a (encore) étonné en s’offrant une position flatteuse par rapport au potentiel de son AphaTauri. Le Normand s’est qualifié en deuxième ligne, derrière les Mercedes et la Red Bull de Verstappen. C’est de loin sa meilleure qualif de l’année, jusque là il avait “culminé” au 7e rang à Silverstone.

Course : Très bonne impulsion de Gasly qui remonte même à la hauteur de Lewis Hamilton (2e sur la grille). Mais le champion du monde britannique fait un écart à droite pour tasser le Bois-Guillaumais, obligé de ralentir pour éviter l’accrochage. Conséquence : Ricciardo passe l’AlphaTauri et Gasly se retrouve en 5e position à l'issue du premier tour.

Le Normand se cale sur un bon rythme entre la Renault de l’Australien et la Ferrari de Leclerc. Il semble bien parti pour une solide place d’honneur quand son stand lui intime l’ordre de rentrer immédiatement au 9e tour. Une défaillance a été détectée par la télémétrie et c’est l'abandon. Son troisième depuis le début de la saison après ceux qui l’avaient arrêté en Hongrie (mécanique) et au Mugello (accident).

Depuis les stands, le Normand a pu observer son coéquipier Daniil Kvyat décrocher une très belle 4e place, signe de la qualité de l'AlphaTauri sur cette piste d'Imola. Gasly aurait, à minima, pu obtenir cette position sans cet abandon....

Esteban Ocon également contraint à l'abandon

Contexte : Comme au Portugal une semaine plus tôt, Esteban Ocon a été éliminé dès la Q2. Il n’est que 12e sur la grille de départ, très loin de son coéquipier Ricciardo brillant 5e. Le Normand va probablement devoir adopter une stratégie pneumatique décalée pour espérer remonter dans le top 10. Tactique qui s’est avérée payante à Portimao et à Silverstone plus tôt cette saison.

Course : Esteban Ocon conserve sa position au premier freinage. Comme tous les pilotes qualifiés entre la 11e et la 19e position, il a retenu l’option de pneus mediums pour le début de course. Ce qui sous-entend un premier relais assez long….. mais grosse surprise lorsqu’il passe aux stands dès le 14e tour pour chausser des gommes dures ! Il ressort en 16e position et peine à trouver du rythme. La Renault n°31 ne parvient pas à suivre la Williams de Russel.

Au 30e tour Esteban Ocon gare sa voiture en bord de piste. Lui-aussi doit renoncer. Il signale un problème d’embrayage à la radio.

C’est déjà son quatrième abandon depuis le début de la saison, tous pour des raisons mécaniques. Le Normand, dominé en piste par son coéquipier Ricciardo, est aussi le seul victime du manque de fiabilité dans le garage Renault. L'Australien a profité de l'abandon de Verstappen pour aller chercher la troisième place. Son deuxième podium de la saison.

Sans surprise ce Grand Prix a été remporté par Lewis Hamilton devant son coéquipier Valtteri Bottas. Un nouveau doublé Mercedes qui permet au constructeur allemand de remporter son septième titre mondial consécutif.