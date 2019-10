Formule 1 : l’intense bataille de Gasly pour terminer 8e du Grand Prix du Japon

Normandie, France

Malgré un important déficit de préparation Pierre Gasly obtient une belle huitième place ce dimanche au Grand Prix du Japon disputé sur le mythique circuit de Suzuka. Le Normand a surtout dû se défendre face à l’offensive des Renault et des Racing Point Force India pour finir dans le Top 10. Huitième sous le drapeau à damier, sa position n'est toutefois pas encore validée. Il est convoqué par la direction de course pour un accrochage dans le dernier tour.

Le film de la course

Auteur d’une belle qualification Pierre Gasly est 9e sur la grille de départ. Il profite d’un contact Leclerc-Verstappen pour rapidement gagner deux positions, puis d’une touchette Albon-Norris pour passer devant le pilote anglais. Le début de ce Grand Prix est parfait : le Normand se retrouve 6e à l’amorce du septième tour, avec les Renault et Racing Point Force India collées dans ses rétroviseurs.

Pierre Gasly est parmi les premiers pilotes à passer au stand pour changer ses pneumatiques. Il tombe au 12e rang avant de profiter de ses gommes fraîches pour s’offrir un beau dépassement par l’extérieur sur Norris. Puis il double son coéquipier Kvyat en souffrance avec ses pneus usés. Quelques instants plus tard il offre une longue résistance à Charles Leclerc, le pilote Ferrari en pleine opération remontée après son accrochage dans le premier tour. Gasly fini par s’incliner sur une attaque (musclée) à 20 tours de l’arrivée.

Bataille à cinq dans le sprint final

Le Normand est 7e à l’entame du dernier tiers de course. Mais très menacé par (à nouveau) les Renault et les Racing Point Force India. Seul Ricciardo, équipé de pneus soft, parvient à passer. Puis dans les ultimes boucles le Bois-Guillaumais souffre avec ses gommes médiums chaussées dès le dix-neuvième tour. Attaqué par Perez dans le dernier tour, il résiste autant que possible en sous-virage mais touche le Mexicain… qui finit dans le décor ! Pierre Gasly termine à une méritoire huitième place après une course sous pression. Reste à surveiller la direction de course qui pourrait le sanctionner pour le contact avec Perez……

Le Grand Prix a été remporté par Valtteri Bottas devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Le thaïlandais Albon, rival de Gasly pour l’attribution du second volant Red Bull en 2020, termine 4e mais sans avoir pu menacer le trio de tête durant toute la course.