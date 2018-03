Normandie, France

Originaire de Normandie (Condée-sur-Noireau) Jean-Michel Desnoue couvre la Formule 1 depuis 1993 pour le magazine Auto-Hebdo. Il a côtoyé certaines légendes, Prost, Senna ou Shumacher, et il a vu grandir les stars actuelles, comme les quadruples champions du monde Hamilton et Vettel. Mais d’une façon plus générale, il a pu observer l’arrivée de dizaines de rookies, ces pilotes débutants pleins d’espoirs. Si certains se sont imposés dans l’élite mondiale, beaucoup ont disparu des écrans radars après une ou deux saisons dans l’impitoyable Formule 1. Comment évalue-t-il les deux Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ?

Une saison charnière pour Ocon

Classé 8e du championnat du monde 2017 pour sa première saison complète en Formule 1, Esteban Ocon s’est démarqué par sa constance : 18 classements dans les points en 20 Grand Prix ! “Une exceptionnelle régularité” souligne Jean-Michel Desnoue. “Si Max Verstappen (NDLR : l’autre star montante de la F1) a pu impressionner à ses débuts par son brio c’était de façon occasionnelle. Tandis qu’Esteban n’a pas vraiment réussis de coup d’éclat mais il est toujours arrivé exactement là où il devait être par rapport au niveau de sa voiture. Toujours à un très haut niveau et sans aucune faute”. La saison du jeune Normand a aussi été marquée par son duel musclé avec son coéquipier Sergio Perez. Pour le reporter d’Auto-Hebdo “Esteban n’a pas eu de complexe en piste mais il a eu l’intelligence, comme Perez d’ailleurs, de respecter les consignes d’équipe quand Force India a dit ‘arrêtez les conneries !’ Le team avait besoin de marquer des points pour le championnat constructeur et les pilotes ont joué le jeu en fin de saison”. La vélocité -finalement pacifiée- du duo Perez-Ocon a permis à l’écurie anglo-indienne de s’assurer la 4e place du championnat constructeur. Mais le jeune Normand a aussi montré qu’il a du caractère !

Esteban Ocon lors des essais hivernaux 2018 à Barcelone © Maxppp - Cristiano Barni

Cette saison, Ocon va à nouveau devoir se frotter à son rugueux coéquipier avec en ligne de mire 2019 et un éventuel tremplin pour sa carrière. “Esteban appartient à Mercedes et il est très observé par Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes. Et il doit battre Perez qui est considéré comme une bonne référence. Wolff se moque de savoir si Force India jouera la 5e ou la 8e place du championnat constructeur, ce qu’il veut c’est voir Esteban devant son coéquipier”. Un duel classique de coéquipiers… sachant que l’un risque d’en sortir meurtri. “Perez espère une seconde chance dans un top team (NDLR il avait manqué sa première avec McLaren en 2012) et Esteban veut sa première chance. Et il n’y aura pas de place pour les deux en 2019 !” observe Jean-Michel Desnoue. Mais le journaliste spécialisé n’est pas inquiet pour l’avenir d’Ocon dans la discipline reine du sport automobile, quelque soit l’issue de son duel avec son coéquipier mexicain. “Il a vraiment un truc en plus. Une détermination que j’ai rarement vue chez un jeune. C’est peut-être à cause de son parcours cahotique, il n’a pas eu la vie facile pour arriver en F1 !” souligne le journaliste.

Un très bon timing pour Gasly dans la filière Red Bull

“Comme Esteban, Pierre est un garçon bien éduqué. C’est agréable de bosser avec eux, contrairement à d’autres.....” enchaîne Jean-Michel Desnoue, au moment d’évoquer Pierre Gasly. Le jeune Rouennais a fait ses débuts fin 2017 avec l’écurie Toro Rosso mais “il est difficile d’évaluer ses performances avec une voiture en manque de fiabilité”. C’était en effet la fin de la collaboration entre l’écurie italienne et son motoriste Renault, et quasiment toutes les qualifications se sont achevées par des pénalités pour des changements d'éléments. Cette saison Toro Rosso roulera avec un moteur Honda “et on a vu des choses intéressantes lors des essais hivernaux à Barcelone” souligne le reporter d’Auto-Hebdo. “Au delà du chrono dont il faut se méfier parce qu’il dépend des pneus et de la quantité d’essence, c’est la fiabilité qui est encourageante”. Ce moteur Honda, si souvent en panne ces dernières saisons avec McLaren, a en effet été capable d’aligner les tours sans signe d’épuisement.

Il y aura peut-être une bonne surprise avec la compétitivité de cette Toro Rosso mais pour Gasly, comme pour Ocon, la priorité sera le duel avec celui qui disposera de la même monoplace. “Il devra battre Brendon Hartley, ce qui devrait être dans ses cordes. Pierre avait été titré en GP2 en 2016 mais je crois que son expérience au Japon l’a vraiment fait grandir. Red Bull l’a envoyé courir le championnat Super Formula et ce n’était pas facile pour un jeune européen d’arriver dans une écurie où les mécanos et ingénieurs ne parlent pas forcément un bon anglais. Il a fallu qu’il s’impose, qu’il puisse donner des directions techniques claires. Ce qu’il a fait en cours de saison”. Sa bonne intégration et ses résultats (vice-champion) ont convaincu les responsables de la filière Red Bull de lui donner sa chance fin 2017, chez Toro Rosso, le team junior de l’entité. Pierre Gasly doit maintenant franchir un palier supplémentaire : passer dans l’équipe n°1, Red Bull, qui alignera un duo Ricciardo-Verstappen à l’avenir incertain. L’Australien est en fin de contrat et le Néerlandais a certes prolongé pour trois ans, mais avec des clauses de sorties à la fin de chaque saison. “Le timing de l’arrivée de Gasly est très bon” observe Jean-Michel Desnoue.

Pierre Gasly, le 16 février, à Rouen lors d'un entretien accordé à la presse régionale normande © Radio France

Ce championnat du monde débutera ce dimanche lors du Grand Prix d’Australie. Avec deux pilotes au départ, la Normandie représentera 10% de la grille F1… alors que de grands pays comme l’Italie ou le Brésil n’auront aucun représentant ! Pour Esteban Ocon comme pour Pierre Gasly, cette saison pourrait donc leur offrir un excellent tremplin pour atteindre les top teams en 2019 et s’installer durablement dans le monde des Grand Prix.