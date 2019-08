Formule 1 : Esteban Ocon non retenu chez Mercedes en 2020

Normandie, France

Esteban Ocon ne pilotera pas pour l’écurie Mercedes en 2020. L’annonce a été faite aujourd’hui est forcément décevante pour le natif d’Evreux. Pilote de réserve pour le constructeur allemand depuis le début de la saison, il était bien placé pour devenir l’an prochain le coéquipier de Lewis Hamilton. Toto Wolff, le patron du team, répétait souvent ces dernières semaines qu’à ses yeux Ocon méritait une place de titulaire chez Mercedes. Mais, disait-il, "comme Valtteri Bottas", en poste depuis trois saisons. Finalement le Finlandais se voit donc proposer une prolongation de contrat. Et Esteban Ocon doit donner trouver un autre point de chute.

Encore des pistes pour 2020

Même s’il ne roule pas en Grands Prix, Esteban Ocon sait qu’il a une valeur sur le marché des pilotes. Tout d’abord le Normand a disputé 50 Grands Prix pour un total de 136 points collectés en deux saisons chez Force India, avec pour meilleur résultat des cinquièmes place (GP d’Espagne et Mexique 2017). Durant cette séquence il a su régulièrement intégrer le top 10 avec une voiture compétitive. Ensuite il a considérablement augmenté son bagage technique cette saison en participant, via des heures dans le simulateur, à la mise au point des Mercedes d’Hamilton et Bottas. Les résultats en piste des Mercedes ont démontré la qualité de son travail de l’ombre.

Troisième pilote pour Renault en 2016. Esteban Ocon retrouvera-t-il l'écurie française en 2020 ? © Radio France - Didier Charpin

Pour de nombreuses écuries en quête d’amélioration l’attrait d’un “pilote Mercedes” n’est pas négligeable. En particulier Renault qui, pour l’heure, n’a pas prolongé l’allemand Nico Hulkenberg. Et la marque au Losange était déjà intéressé par le Normand l'été dernier avant de se reporter vers Daniel Ricciardo, beaucoup plus expérimenté. En coulisse les contacts existent toujours entre l'écurie française et le pilote ébroïcien.

Le choix de Mercedes devrait maintenant lancer la saison des transferts en Formule 1, et permettre à Ocon de savoir s’il trouvera un volant parmi les vingt disponibles sur la grille de la Formule 1. Agé de 23 ans, il ne peut pas vraiment se permettre une seconde saison à l’écart de la piste.