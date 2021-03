Formule 1 : la saison 2021 s'ouvre ce dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn

La saison 2021 de Formule 1 débute ce dimanche 28 mars sur le circuit de Sakhir, au Bahreïn. Au total, 23 Grands Prix sont au programme, un record, jamais la discipline n'avait connu tant d'étapes dans le championnat du monde. Dans les équipes, deux nouvelles écuries font leur entrée : Aston Martin (ex-Racing Point) et Alpine F1 Team (ex-Renault), avec Sebastian Vettel chez Aston Martin et le retour de Fernando Alonso chez Alpine.

Pour ce premier Grand Prix de la saison, c'est le Néerlandais Max Verstappen qui s'est emparé de la pole position avec sa Red Bull. Il partira donc en première position, devant le septuple champion du monde et tenant du titre le Britannique Lewis Hamilton, et son coéquipier finlandais, Valtteri Bottas, avec leur Mercedes. Le premier Français est Pierre Gasly (Alpha Tauri), auteur d'une excellente qualification ce samedi qui lui permet de partir en cinquième position, derrière le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). L'autre Français, Esteban Ocon, gêné lors des qualifications, partira seizième avec son Alpine.

Un Schumacher au volant

Il sera forcément très observé, de par son nom et parce qu'il est "fils de". Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher, sept fois champion du monde, et neveu de Ralf Schumacher, pilote en Formule de 1997 à 2007 sera le pilote numéro un de l'écurie américaine Haas, après être passé par la Formule 4 (2015), la Formule 3 (2018) et la Formule 2 (2020).

Alonso de retour

L'Espagnol Fernando Alonso, âgé de 39 ans, est de retour en Formule 1 cette saison. Le double champion du monde (2005 et 2006), sera au volant d'une Alpine (ex-Renault), aux côtés du Français Esteban Ocon.

"C'est une grande fierté de porter les couleurs de Renault" - Fernando Alonso, pilote chez Alpine F1 Team

Les 23 dates du championnat du monde de Formule 1

28 mars 2021 : Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)

18 avril 2021 : Grand Prix d'Emilie-Romagne (Imola)

2 mai : Grand Prix du Portugal (Portimao)

9 mai : Grand Prix d'Espagne (Barcelone)

23 mai : Grand Prix de Monaco (Monaco)

6 juin : Grand Prix d'Azerbaïdjan (Baku)

13 juin : Grand Prix du Canada (Montréal)

27 juin : Grand Prix de France (Le Castellet)

4 juillet : Grand Prix d'Autriche (Spielberg)

18 juillet : Grand Prix de Grande Bretagne (Silverstone)

1er août : Grand Prix de Hongrie (Budapest)

29 août : Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

5 septembre : Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre : Grand Prix d'Italie (Monza)

26 septembre : Grand Prix de Russie (Sotchi)

3 octobre : Grand Prix de Singapour (Singapour)

10 octobre : Grand Prix du Japon (Suzuka)

24 octobre : Grand Prix des USA (Austin)

31 octobre : Grand Prix du Mexique (Mexico)

7 novembre : Grand Prix du Brésil (Interlagos)

21 novembre 2021 : Grand Prix d'Australie (Melbourne)

5 décembre : Grand Prix d'Arabie Saoudite (Djeddah)

12 décembre : Grand Prix d'Abou Dhabi (Yas Marina)

Les écuries et pilotes engagés

Mercedes AMG Petronas Formula One Team (Mercedes)

Lewis Hamilton

Valterri Bottas

Scuderia Ferrari (Ferrari)

Charles Leclerc (Monégasque)

(Monégasque) Carlos Sainz Jr

Williams Racing (Mercedes)

George Russell

Nicholas Latifi

Red Bull Racing (Honda)

Max Verstappen

Sergio Perez

Aston Martin (BWT-Mercedes)

Sebastian Vettel

Lance Stroll

Alpine F1 Team (Renault)

Fernando Alonso

Esteban Ocon (Français)

Scuderia Alpha Tauri (Honda)

Pierre Gasly (Français)

(Français) Yuki Tsunoda

Alfa Romeo Racing (Ferrari)

Kimi Raikkonen

Antonio Giovinazzi

McLaren F1 Team (Mercedes)

Daniel Ricciardo

Lando Norris

Haas F1 Team (Ferrari)*