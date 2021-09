Formule 1 : le mauvais pari de Gasly et Ocon à la fin du Grand Prix de Russie

Un final dantesque ce dimanche au Grand Prix de Russie de Formule 1. La pluie a obligé les écuries à choisir entre deux stratégies opposées. Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent 13e et 14e, faute d’avoir pris la bonne option. Succès d'Hamilton qui atteint le cap des 100 victoires.

Pour la troisième fois de la saison, après les Grands Prix de Bahreïn et de Styrie, aucun des deux pilotes normands dans le top 10 ce dimanche en Russie. Il fallait une médaille d’or du flair météo dans le parc olympique de Sotchi. Les écuries AlphaTauri et Alpine ont tenté l’audace de maintenir leurs pilotes en piste lorsqu’une averse s’est abattue sur une partie de ce circuit de cinq kilomètres. Mauvaise pioche, Pierre Gasly termine 13e juste devant Esteban Ocon. Lewis Hamilton (Mercedes) a chaussé les pneus intermédiaires au bon moment et remporte son centième Grand Prix, devant Max Verstappen (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari). Résumé ci-dessous

Classement du Grand Prix de Russie de Formule 1

Pierre Gasly : quelques belles défenses mais trop loin pour le top 10

Contexte : Grand spécialiste des exploits du samedi (10 top 6 cette saison), Pierre Gasly a cette fois connu une qualification ratée avec une élimination en Q2. Le Normand a même sèchement critiqué son écurie dans un propos public (d)étonnant en Formule 1. Onzième sur la grille, il est l’un des rares pilotes à tenter le départ en gommes dures. Ce qui signifie qu’il va allonger son premier relai sachant que de la pluie est possible en fin de course.

Course : Départ compliqué pour Pierre Gasly qui perd trois positions avec ses pneus durs plus difficile à mettre en températures. Le Normand est 14e à l’issue du premier tour. Il se retrouve rapidement au milieu d’un peloton ultra compétitif avec Leclerc (Ferrari) devant et le duo Verstappen-Bottas (Red Bull-Mercedes) derrière. S’il ne résiste pas à l’attaque de son ancien coéquipier néerlandais, il contient le Finlandais… qui ne trouvera jamais l’ouverture jusqu’à son arrêt aux stands au 29e des 53 tours.

Rien n'est allé dans le bon sens pendant ce week-end russe pour Pierre Gasly © Maxppp - Hoch ZWEI

Pierre Gasly, l’un des derniers pilotes qui n’a pas renouvelé ses pneus, se retrouve immédiatement attaqué par Hamilton (Mercedes) et Sainz (Ferrari), tous deux en gommes fraîches. Le Français est déposé par le champion du monde britannique mais il parvient à résister à l’Espagnol.

L’AlphaTauri n°10 observe son arrêt aux stands à 20 tours de l’arrivée. Gasly ressort en seizième position mais avec le bénéfice de pneus frais pour la fin de course. Il remonte rapidement sur Bottas mais il lui est impossible de doubler une Mercedes avec son AlphaTauri !

La pluie bouleverse la course dans les dix derniers tours. La plupart des pilotes rentrent aux stands pour passer en pneus intermédiaires mais le team italien tente le pari de laisser Pierre Gasly en piste. Le Normand grimpe d’abord jusqu’en 9e position -avec une voiture inconduisible- avant d’être logiquement repassé par les adversaires désormais correctement équipés pour les conditions de course. Le Bois-Guillaumais n’aura d’autre choix que de passer aux stands puis finir la course en treizième position. Comme la veille en qualification, la stratégie n'a pas été appropriée chez AlphaTauri....

Un bon départ puis une course discrète pour Esteban Ocon

Contexte : Qualifié dixième mais neuvième sur la grille, Esteban Ocon risque de souffrir sur cette piste ultra-rapide.. donc peu propice aux Alpine. Le Normand sera confronté aux remontées de Bottas (Mercedes) et Verstappen (Red Bull) renvoyés en fond de grille pour des changements d’éléments moteur.

Course : Très bonne impulsion d’Esteban Ocon qui passe Perez (Red Bull) mais est ralenti par Alonso dans la très longue ligne droite de départ. Le Mexicain va repasser dans le premier tour et le Normand retrouve finalement sa neuvième position. Puis il se cale sur un rythme régulier entre son coéquipier Alonso et Raikkonen (Alfa Romeo).

Le Normand fait partie des premiers pilotes à passer au stand pour l'obligatoire changement de pneus. Il ressort quinzième en pneus durs pour aller jusqu’au bout du Grand Prix. L’Alpine n°31 n’est pas confrontée à du trafic ce qui lui permet d'adopter un rythme correct. Aux deux tiers de la course, quand tous les pilotes ont observé leur arrêts aux stands, Ocon apparaît en dixième position dans le roues de Russell (Williams) mais avec Raikkonen (Alfa Romeo) et Vettel (Aston Martin) dans les rétros. Puis Leclerc (Ferrari), Bottas (Mercedes) et Gasly (AphaTauri) viennent se mêler à la lutte pour décrocher les derniers points en jeu. De toutes les voitures impliquées, l'Alpine est celle qui a les pneus les plus usées. Le top 10 semble impossible pour le pilote ébroïcien.

Le changement de pneus précoce a compromis le top 10 pour Esteban Ocon - James MOYE @ DPPI

Esteban Ocon est d’abord passé par Leclerc et Vettel avant l’arrivée de la pluie qui oblige tous les concurrents à faire le bon choix : rester en piste ou le passage aux stands pour chausser des pneus intermédiaires. Alpine retient cette seconde option (avant finalement d’appeler le pilote) qui n’était pas la bonne. Esteban Ocon termine en 14e position.

Hamilton centenaire, Norris malheureux

Dans ce final où il fallait sentir le moment opportun pour procéder au passage en pneus adaptés à la piste mouillée, Lewis Hamilton a raflé la mise alors qu’il semblait mal parti pour doubler Lando Norris (McLaren) à la régulière. Le jeune britannique, auteur de sa première pole-position la veille, a délibérément choisi de rester en piste avec ses gommes slicks malgré l’appel de son stand.

Norris termine septième après cette décision qui l’a privé d’une première victoire en Grand Prix… et offert à Hamilton un centième succès dans la discipline reine du sport automobile. Le septuple champion du monde britannique est le premier pilote à atteindre ce palmarès à trois chiffres. Il repasse aussi en tête du championnat 2021 avec deux points d’avance sur Max Verstappen. Prochain Grand Prix dans deux semaines en Turquie.