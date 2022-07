Formule 1 : le monégasque Charles Leclerc vainqueur du Grand Prix d'Autriche

Le monégasque Charles Leclerc (Ferrari) remporte le Grand Prix d'Autriche en Formule 1, ce dimanche. Il devance Max Verstappen (Red Bull) de moins de deux secondes ! Le podium est complété par Lewis Hamilton (Mercedes).

"Cela a été une très bonne course avec un bon rythme. J'avais un problème d'accélérateur et il ne me restait que de 20 à 30% d'ouverture mais j'ai pu gérer cela jusqu'à la fin", a déclaré le pilote monégasque après l'arrivée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il n'avait pas terminé sur le podium lors des cinq Grand Prix précédents et se voyait distancé par Verstappen au championnat. "Il était temps" de remporter une nouvelle victoire, la 3e de la saison pour lui, a-t-il reconnu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour l'heure, c'est Max Verstappen qui garde la tête du championnat du monde, après 11 manches disputées.