Formule 1 : le pilote rouennais Pierre Gasly reste chez AlphaTauri en 2021

Pas de retour chez Red Bull pour Pierre Gasly la saison prochaine. Le pilote rouennais de Formule 1 a annoncé ce mercredi 28 octobre qu'il continuera de conduire pour AlphaTauri, son écurie actuelle, en 2021. C'est avec l'écurie italienne qu'il a notamment remporté le Grand Prix d'Italie en septembre dernier, sa première victoire en F1.

Un an de plus

"Je suis très content de rester avec l'écurie AlphaTauri pour une autre saison", a déclaré Pierre Gasly cité dans le communiqué. "Cette année se passe très bien et nous sommes sur la voie de réaliser notre meilleure saison", a-t-il ajouté. Cependant, selon le communiqué, le pilote normand n'a signé que pour un an supplémentaire chez AlphaTauri et sera donc de nouveau sur le marché des transferts à la fin de la saison prochaine.