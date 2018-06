Le tant attendu Grand Prix de France aura duré une quinzaine de secondes pour les deux pilotes normands ! Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont accrochés dès le troisième virage et leur course s’est arrêtée là. Ocon estime que l'incident a été provoqué par Romain Grosjean.

Normandie, France

Les pilotes étaient-ils nerveux ou survoltés dans le climat orageux du Castellet ? Le départ du premier Grand Prix de France depuis dix ans a été très mouvementé, avec deux accrochages dans les premières secondes. L’un à l’avant avec un contact Bottas-Vettel, l’autre dans le peloton impliquant Esteban Ocon et Pierre Gasly, qualifiés en milieu de grille.

Ocon a été malmené dès l’extinction des feux avec un tassage en règle de Romain Grosjean dans la ligne droite du départ. Obligé de mettre deux roues hors piste après un contact avec la Haas du Français, Ocon est entré dans le virage 3 par l’extrémité extérieur de la piste. Il a plongé à la corde… au moment où Pierre Gasly y pointait le museau de sa Toro Rosso ! Le contact a éliminé les voitures des deux Normands.

Premier à réagir, Pierre Gasly a indiqué au micro de Canal + qu’il “était à l’intérieur et Ocon ne m’a pas vu. Il a pris sa trajectoire comme s'il n'y avait personne ! Je suis très déçu, je voulais faire une bonne course pour le retour du Grand Prix de France" a confié le Rouennais, qui n'avait pas encore vu les images.

Un énorme coup de volant de Grosjean ! Esteban Ocon

Quelques minutes plus tard c'est Esteban Ocon qui s'est présenté en zone mixte. Très irrité, le pilote ébroïcien a désigné le coupable selon lui "Romain Grosjean me met un énorme coup de volant en pleine ligne droite. Il n'avait personne à sa droite je ne sais pas pourquoi il a fait ça" a critiqué le jeune normand, qui a tenu a totalement exclure Gasly de toute responsabilité. "J'ai parlé avec Pierre, il n'y est pour rien. Il a subit la conséquence de mon accrochage avec Romain, d'ailleurs j'ai failli abandonner avant même ce troisième virage. Dans l'histoire je me retrouve passager à cause d'un autre (Grosjean) qui fait n'importe quoi. C'est très décevant je préparais cette course depuis si longtemps !"

Romain Grosjean a été pénalisé de cinq secondes pour cette manoeuvre dangereuse au départ. Ses relations avec Ocon, déjà tendues lors du Grand Prix du Canada, ne devraient pas s'améliorer ! Un passif qui s'accumule : c'est déjà Romain Grosjean qui avait provoqué l'unique abandon d'Esteban Ocon en 2017.

La course a redémarré après une brève neutralisation pour nettoyer la piste. Mais avec les deux normands réduits au rôle de spectateur ! Ils reprendront la piste dès le week-end prochain au Grand Prix d'Autriche.