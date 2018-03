Esteban Ocon et Pierre Gasly ont disputé ce vendredi matin les essais libres du Grand Prix d’Australie. Crédités pour leurs meilleures performances des 11e (Gasly) et 14e (Ocon) temps, ils entament la préparation du premier Grand Prix de la saison 2018, en regardant plus loin et surtout plus haut !

Normandie, France

L’élite mondiale des pilotes est à Melbourne pour y disputer le Grand Prix d’Australie, premier rendez-vous du championnat du monde 2018. Il n’y a que 20 places sur la grille de la Formule 1 et cette année la France y est la nation la plus représentée avec trois pilotes : Romain Grosjean (7e saison) et les deux jeunes Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly. Leur simple présence récompense déjà des parcours magnifiques de leur part. Mais ils voient plus loin et cette saison 2018 pourrait leur permettre de grandir dans la discipline la plus prestigieuse du sport automobile.

L'exceptionnelle régularité d'Esteban Ocon

Esteban Ocon va disputer sa deuxième saison complète en Formule 1. Auteur d’un apprentissage sans faute autant chez Manor en 2016 que chez Force India l’an dernier, l’Ebroïcien totalise déjà 29 Grands Prix et 87 points marqués au championnat du monde. Et Ocon détient aussi un record qui résume parfaitement sa fiabilité : en 2017 il est devenu le pilote débutant ayant terminé le plus grand nombre de course sans abandon ! Il a fallu attendre son 28e Grand Prix pour constater son absence à l’arrivée, et encore ce n’était pas de sa faute (accrochage avec son compatriote Grosjean au Brésil). A cette remarquable régularité, il va devoir ajouter la performance “je vise mon premier podium” confirme-t-il à chaque interview sur cette saison 2018.

Objectif 2019 : l'étoile (Mercedes)

Cette saison Ocon va devoir s’imposer dans son propre team Force India face au mexicain Sergio Perez. "C'est sûr, je dois le battre. Je ne vous dis pas que c'est ce qui est écrit ! Mais je dois faire ce que l'on attend de moi." reconnaît Ocon dans une interview au site motorsport.com. L’enjeu est de taille : Force India est une équipe de milieu de grille et pour gagner en Formule 1 il faut rejoindre les “top teams”, ceux qui disposent des meilleures voitures. Mais les places sont rares dans le trio Mercedes-Ferrari-Red Bull et il est probable que seul le vainqueur du duel Perez-Ocon pourrait espérer gravir un échelon à la fin de l’année. "Vous savez, pour le moment je suis totalement concentré sur le travail que je dois faire avec Force India" nuance Esteban Ocon, soucieux de raisonner par étapes.

Sortie des stands sur le tracé de l'Albert Park de Melbourne © Maxppp - Diego Azubel

Le natif d'Evreux se sait très observé par Mercedes qui l’a soutenu depuis 2014 pour l’emmener en Formule 1."Je suis bien sûr un pilote Mercedes, nous discutons toujours beaucoup après chaque course, nous nous téléphonons ou bien nous nous rencontrons avec Toto Wolff, (NDLR : directeur exécutif de Mercedes) il y a des objectifs différents cette année, j'ai plus d'expérience". Pour optimiser ses chances de rejoindre la firme à l’étoile, Esteban Ocon a passé cet hiver le maximum de temps à Font-Romeu pour soigner sa préparation physique : “J'ai suivi un programme intensif notamment avec huit ou neuf heures par semaine de cardio, même si je n'aime pas trop ça. Je suis descendu à 4,8% de masse graisseuse. Etre un athlète plus complet, cela me permet de me sentir bien mieux physiquement comme mentalement et surtout d'être plus lucide en course” confie Ocon dans l’Equipe, conscient que sa carrière pourrait prendre un relief supplémentaire si cette saison 2018 remplit les conditions de recrutement imposées par Mercedes, l'écurie qui a remporté les huit derniers titres (pilotes et constructeurs).

Selfies, autographes : Pierre Gasly reconnu dans le paddock australien © Maxppp - Diego Azubel

Gasly peut-il être le leader chez Toro Rosso ?

“Je suis prêt mentalement et physiquement”. Quand il a reçu la presse normande le 16 février à Rouen, Pierre Gasly revenait de Finlande pour parfaire la préparation de sa première saison complète en Formule 1. Comme Esteban Ocon il a tenu à soigner les détails, après avoir tant attendu sa première chance en Formule 1. Une patience récompensée fin 2017 après cinq Grands Prix en fin de saison. "J'ai maintenant toute l'expérience nécessaire, autant dans les formules de promotions qu'avec ces premières courses F1" observe le Rouennais. Il n'a pas pu ouvrir son compteur point en 2017 avec la Toro Rosso/Renault en cruel manque de fiabilité. Et pour cette saison 2018 il préfère rester nuancé, conscient que l'arrivée du moteur Honda n'est -en théorie- pas un avantage étant donné les piètres performances du bloc nippon depuis 2015 avec McLaren. "Il faut être prudent sur les objectifs, Honda c'est certain, sort de trois saisons difficiles. Mais les ingénieurs japonais passent énormément de temps à l'usine et ils font leur maximum" confiait-il quelques jours avant les premiers essais hivernaux à Barcelone.

Pierre Gasly au volant d'une Toro Rosso désormais équipée du moteur Honda © Maxppp - Diego Azubel

Depuis cet entretien, les craintes ont laissé la place à davantage d'optimisme. Pierre Gasly a couvert jusqu'à 169 tours à Barcelone en une journée et sans rencontrer le moindre soucis de fiabilité sur cette distance équivalente à deux Grands Prix. Le moteur Honda semble endurant, mais il reste à connaître son vrai niveau en performance pure. Pourra-t-il développer assez de chevaux pour rivaliser avec les cavaleries Mercedes, Ferrari et Renault ? Ce n'est qu'après le Grand Prix d'Australie qu'il serait possible d'entrevoir un objectif pour Pierre Gasly au classement général du championnat du monde. Mais il compte sur son expérience japonaise en 2017 (vice-champion Super Formula) pour fluidifier les relations entre les ingénieurs châssis et moteur :"les Japonais ont une façon particulière de communiquer, il ne faut pas se braquer. Avec McLaren ils ont subi beaucoup de critiques, c'était trop tendu. Après je ne suis pas ingénieur, je ne trouverai pas les solutions si le moteur fonctionne mal. Mais je saurai les aider et leur parler".

Red Bull en ligne de mire

Comme Ocon, Gasly doit gagner la bataille interne dans son écurie. Il aura pour coéquipier Brendon Hartley, plus âgé mais avec un vécu contrasté. Membre de la filière Red-Bull, le néo-zélandais a d'abord été mis à l'écart il y a 8 ans... avant d'être rappelé fin 2017 ! Celui qui était devenu champion du monde d'endurance et vainqueur des 24 Heures du Mans se voit donc offrir une (inespérée) seconde chance en Formule 1. Les deux pilotes Toro Rosso auront le même objectif : s'imposer dans leur team pour espérer obtenir un volant en 2019 chez Red Bull, l'écurie vedette du groupe. "C'est clair je dois battre mon coéquipier, ce sera la priorité" admet Gasly. "Nous avons le même moteur, le même châssis, la comparaison sera vite faite !". Mais le Rouennais veut raisonner par étape "oui il y aura peut-être une place chez Red Bull. Mais je ne veux pas y penser trop vite. D'ailleurs il faut voir ce que fera Daniel (NDLR : Ricciardo, le pilote australien en fin de contrat avec Red Bull... et très sollicité sur le marché des transfert !)". Le match Gasly-Hartley sera l'un des enjeu majeur de ce championnat, Toro Rosso est d'ailleurs la seule équipe qui aligne deux pilotes qui n'ont jamais disputé une saison complète en Formule 1.

Contexte GP d'Australie : de la pluie favorable aux Normands ?

Ce Grand Prix d'Australie a débuté ce vendredi sous un ciel dégagé pendant les essais libres. Les premiers chronos (11e Gasly - 14e Ocon) sont difficiles à interpréter parce que les teams ne dévoilent jamais leurs programmes techniques et la performance pure n’est pas forcément la priorité le premier jou. La météo australienne devrait toutefois basculer à partir des essais qualificatifs (samedi) et pendant la course dimanche.... et la pluie pourrait redistribuer les cartes ! Ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle pour les deux pilotes normands. "Oui je suis à l'aise sous la pluie" sourit Gasly, qui a débuté le karting sur des pistes normandes souvent humides. "Je me souviens de championnat de France contre les sudistes où ils n'étaient pas à l'aise. Comme les Italiens lors de courses européennes !" s'amuse le pilote Toro Rosso. Ocon est lui aussi considéré comme un très bon funambule sur les pistes mouillées. C'est l'avantage de l'école de pilotage "made in Normandy" ! Si la pluie vient effectivement niveler les valeurs mécaniques et provoquer quelques sorties de pistes à Melbourne, les deux normands chercheront à profiter des circonstances pour immédiatement se distinguer dans ce championnat 2018 potentiel tremplin vers un volant dans un top team l'année prochaine.