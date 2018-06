Formule 1 : Les Normands Ocon et Gasly dans la seconde moitié du peloton aux qualifications du Grand Prix de France

Par Didier Charpin, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Petite déception pour les deux pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly classés 11e et 14e dans les qualifications du Grand Prix de France. Mais leur Force India et Toro Rosso ne leur offraient pas la possibilité de viser plus haut. Ils seront en embuscade demain en course.