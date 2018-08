Good preparation in @forceindiaf1 today, we are all set for Monza this weekend and the car should be quick, looking forward😋🔥!

Bonne préparation avec l’équipe aujourd’hui, on est prêt pour Monza ce week end et la voiture devrait aller vite, j’ai hâte 🔥😋 #EO31#ItalianGPpic.twitter.com/Cfufloe4Xt