Formule 1 : apprentissage express du prochain circuit pour Esteban Ocon

Il comporte seize virages étalés sur 5,380 km et c’est à peu près tout ce que connaît Esteban Ocon du circuit de Losail, près de Doha. Dimanche il y disputera le premier Grand Prix du Qatar de l’histoire de la formule 1. D’ici là, sa découverte du circuit se fera en deux grandes étapes. La première débutera sitôt le long voyage terminé depuis le Brésil où le pilote normand a obtenu une huitième place ce dimanche.

Une journée au simulateur

Toutes les écuries possèdent leur simulateur de pilotage avec tous les circuits enregistrés. Problème : ce Grand Prix du Qatar n’était pas prévu au calendrier 2021. Il a été choisi pour remplacer l’Australie et Alpine ne dispose pas de la modélisation de ce tracé jamais visité dans le passé. ”On va commencer à préparer le Qatar en début de semaine. L'équipe a préparé un petit simulateur qu’on va utiliser sur place” détaille Esteban Ocon, obligé de caser, avec son coéquipier Fernando Alonso, un apprentissage express en mode pilotage virtuel. Heureusement il mémorise vite : “ pour moi, ça ne dure pas très longtemps. Au bout de cinq, six tours, je connais un nouveau tracé”. Mais l’utilisation du simulateur ira bien au-delà d’une poignée de tours. Il faudra enchaîner les heures pour définir une base de réglages mécaniques et aérodynamiques en vue de la course. “On va y passer la journée” résume l’Ébroïcien, rompus au simulateur après sa saison 2019 chez Mercedes à préparer les voitures pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

La seconde étape sera la découverte du circuit en réel, vendredi matin, lors des premiers essais libres. Parce que le simulateur ne remplace jamais intégralement la vérité de la piste. “On arrive à dégrossir à 98 % au simulateur. Mais les 2% restants sont les plus importants pour gagner le dernier dixième de seconde” précise celui qui a remporté cet été le premier Grand Prix de sa carrière. Sur le circuit qatari, lors des essais, il va chercher les ultimes repères nécessaires au pilotage. “Il faut trouver les bons points de freinage au mètre près, et surtout arriver à emmener la bonne vitesse au bon moment au kilomètre/heure près dans certains virages. Ces choses prennent un petit peu plus de temps mais elles vont définir le résultat final”. En formule 1, le détail fait toujours la différence. Il est impossible de perdre un dixième de seconde dans chaque virage. Pour ce Grand Prix du Qatar (16 virages) cela coûterait 1,6 seconde au tour !

Choisir les bons pneus : mediums (bande jaune) ou soft (bande rouge) : l'une des clés en course automobile. Plus difficile à définir sur un circuit inconnu. - James MOYE - DPPI

Le circuit suivant en Arabie Saoudite sera aussi un nouveau venu au calendrier. Encore plus complexe avec 27 virages à maîtriser parfaitement ! La pandémie qui a suspendu certaines destinations classiques (Australie, Chine, Japon, Singapour, Canada) contraint les pilotes à une fin de saison pleine d’inconnues.