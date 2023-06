Formule 1 : nouveau top 10 pour Esteban Ocon, Pierre Gasly distancé au Grand Prix du Canada

Esteban Ocon (8e) et Pierre Gasly (12e) du Grand Prix de Formule 1 du Canada

Une quatrième entrée dans les points consécutive pour Esteban Ocon qui montre une certaine constance dans ce début de saison de Formule 1. Le Normand, sixième sur la grille de départ, a perdu des positions en raison de la stratégie à deux arrêts aux stands d’Alpine, contre un seul changement de pneus pour les Ferrari et la Williams d’Albon. Ocon a eu le mérite de conserver sa huitième place malgré une évidente défaillance de l’aileron arrière de son Alpine dans les derniers tours. Course plus anonyme de Pierre Gasly qui termine douzième. Résumé ci-dessous

Classement du Grand Prix du Canada de Formule 1

Départ : Esteban Ocon 6e / Pierre Gasly 15e sur la grille

Très bon envol d’Ocon qui gagne une position en se faufilant par l’extérieur du virage 1. Le Normand passe Hulkenberg (Haas) puis parvient à distancer le pilote allemand. Mais il est rapidement décroché par les quatre leaders (Verstappen, Hamilton, Alonso et Russell). Plus loin dans le peloton, Pierre Gasly est le seul pilote qui a choisi de débuter la course en pneus soft. Le Normand gagne deux places dans le premier tour pour pointer au treizième rang.

Une safety car consécutive à une faute de Russell (Mercedes) redistribue les cartes dès le 12e tour. Alpine fait rentrer Esteban Ocon pour basculer vers des gommes dures, contrairement à d’autres écuries (Ferrari, Williams, Alfa Romeo). Esteban Ocon chute brièvement au neuvième rang avant de passer Bottas (Alfa Romeo) et Magnussen (Haas). Il s’impose comme le plus rapide du peloton de chasse derrière les Red Bull, Ferrari, Mercedes et l’Aston Martin d’Alonso. Par contre Pierre Gasly, dix-huitième après son passage aux stands, ne parvient pas à s’extraire du fond du classement.

Alpine pénalisée par la stratégie à deux arrêts

Dès la mi-course, l’écurie Alpine fait déjà repasser ses pilotes par les stands pour un nouveau changement de pneus. Contrairement aux Ferrari qui roulent toujours avec les mêmes gommes depuis le départ. Le choix stratégique de l’écurie italienne a été le bon puisque les monoplaces rouges, parties aux dixièmes et onzièmes rangs, disposent d’une grosse vingtaine de secondes d’avance sur Esteban Ocon, huitième à quinze tours du drapeau à damier. L’Alpine du pilote normand est coincée derrière Albon (Williams) qui a aussi économisé un passage aux stands.

Les derniers tours sont pénibles pour Esteban Ocon. Son aileron arrière se balance beaucoup de gauche à droite, ce qui indique une défaillance de cette pièce essentielle pour l'adhérence de sa voiture. Le Normand réussit quand même à contenir les assauts de Norris (McLaren) pour conserver sa huitième place. Pierre Gasly termine douzième.

La course : Verstappen (encore) intouchable

Leader du premier au dernier tour, Max Verstappen a survolé ce Grand Prix du Canada. Le double champion du monde néerlandais s’impose devant Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes). Cette quatrième victoire consécutive lui permet de compter soixante-neuf points d’avance au championnat du monde sur son coéquipier Sergio Perez, sixième sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. En signant sa 41e victoire en Formule 1, Max Verstappen égale le score d'Aryton Senna, le mythique pilote brésilien des années 80 et 90.