Formule 1 : Ocon dans le top 10 mais douche froide pour Gasly aux qualifications du Grand Prix de Toscane

Esteban Ocon seul pilote normand présent jusqu'au terme des qualifications du Grand Prix de Toscane. Mais le pilote Renault est parti à la faute dans son ultime tentative et il se classe dixième. Gros contraste pour Pierre Gasly qui se contente du seizième chrono, une semaine après sa victoire surprise à Monza. Sa plus mauvaise qualification de la saison ! De surcroît sur un tracé où les dépassements seront difficiles, demain en course, sur ce circuit du Mugello visité pour la première fois par la formule 1.

Résultat des qualifications du Grand Prix de Toscane

Le film des qualifications

Q1 : Aucun soucis pour Esteban Ocon, auteur du huitième temps. Le pilote ébroïcien termine même trois places devant son coéquipier Ricciardo. Mais Pierre Gasly subit un brutal retour sur terre avec un modeste sixième chrono dans cette séance aux positions très serrées. Il lui a manqué 0,05” sur Vettel (Ferrari), le dernier qualifié. Son coéquipier Kvyat a bouclé son tour lancé avec deux dixièmes d’avance…. qui se sont traduits par six places d’écarts entre les deux AlphaTauri !

Q2 : Les Renault semblent à l’aise sur ce tracé. Ricciardo et Ocon termine dans le même dixième et passent tous les deux en Q3. Un doublé assez rare, il se s’était produit que trois fois depuis le début de la saison (Styrie, Angleterre et Belgique).

Q3 : Une seule sortie pour Esteban Ocon, qui a économisé ses trains de pneus, contre deux essais pour huit autres pilotes. Malheureusement il ne boucle pas son unique tour lancé après une erreur dès le premier secteur. Une réaccélération légèrement précoce lui fait perdre le train arrière de la Renault et il se classe donc dixième de cette qualification.

Erreur d'Esteban Ocon dans son unique tour lancé en Q3 - capture d'écran Canal +

Réaction

C’est un Pierre Gasly un peu sonné qui s’est présenté au micro de Canal +. “Vraiment déçu parce qu’on avait eu de très bons essais libres et on fait de petites erreurs en qualifs. On savait qu’il était important de partir haut sur la grille parce que les dépassements sont difficiles. On va voir ce qu’on peut faire en terme de stratégie”. Il ne serait pas étonnant de voir Gasly adopter en course une stratégie pneumatiques décalée pour tenter de prolonger au maximum son premier relais.

Le départ du Grand Prix de Toscane sera donné ce dimanche à 15h10 avec (sans surprise) les Mercedes en première ligne : Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas.