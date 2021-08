Le circuit de Spa-Francorchamps sous des trombes d’eau, le Grand Prix de Belgique de Formule 1 s’est limité à quatre tours derrière la voiture de sécurité. Pour aboutir à un classement officiel en fonction des positions sur la grille de départ, ce qui profite à Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Formule 1 : pas de course mais Pierre Gasly et Esteban Ocon dans le top 10 du Grand Prix de Belgique

Plus de trois heures d'attente pour les pilotes et le public. Il fallait être patient avant de voir ce Grand Prix de Belgique démarrer dans des conditions toujours pluvieuses mais brièvement jugées acceptables. Mais après quatre tours derrière la voiture de sécurité, la direction de course a ordonné un retour au stand, marquant la fin de cet (éphémère mais aussi interminable) Grand Prix de Belgique.

La qualification détermine (quasiment) le classement

La course n'ayant pas été annulée ou reportée, le classement retenu correspond à l'ordre de passage des monoplaces à l'issue des tours sous safety-car. La victoire est donc attribuée à Max Verstappen (McLaren), auteur de la pole position, devant l’inattendu Georges Russel (Williams) et le champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes). Pour les Normands : Pierre Gasly est donc sixième, position conforme à sa qualification. Esteban Ocon classé septième bénéficie lui d’un gain de deux places, profitant d’une pénalité infligée à Bottas (Mercedes) et d’une sortie de piste de Perez (Red Bull) durant le tour de mise en grille. Joli bonus pour le Normand qui avait réussi un petit miracle en se qualifiant neuvième avec une Alpine en difficulté sur piste détrempée.

Tous les pilotes interrogés ont salué la patience du public, surtout les spectateurs dans les zones pas abritées. Fernando Alonso y est allé d'un coup de griffe sur le fait de retenir un classement à l'issue d'un Grand Prix.... sans véritable course.

Prochain Grand Prix dans une semaine au Pays-Bas.