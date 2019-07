Formule 1 : Pierre Gasly termine 4e au grand prix de Grande-Bretagne

Le Bois-Guillaumais, Pierre Gasly, a répondu présent lors du grand prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Il échoue au pied du podium et termine la course à la 4e place. Mais c'est un très bon résultat pour le Normand qui a été mis sous pression par son écurie Red Bull.

Il s'agit de son meilleur résultat depuis le début de la saison. Cette performance va lui permettre de reprendre confiance après des résultats assez mitigés depuis le début de la saison.

« C‘est une bonne course pour moi. On aurait préféré monter sur le podium mais on peut être satisfait de ce résultat » , a témoigné Pierre Gasly au micro de Canal + à la fin de la course.