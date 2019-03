Qualifications Grand Prix de Barheïn de Formule 1 : Nouvelle déception pour Pierre Gasly

Normandie, France

Le mauvais sort semble s’acharner sur Pierre Gasly en ce début de saison 2019. Le Grand Prix d’Australie avait été plombé dès les qualifications il y a deux semaines, avec une élimination précoce dès la Q1 (première partie de la séance). Cette fois le Normand est -de justesse- passé en Q2 avec le 14e chrono (un dixième de seconde sous le cut). Mais il n’a pu gagner qu’une place dans la tranche suivante avec le 13e temps sous le drapeau à damier.

“Pas à l’aise avec la voiture” - Pierre Gasly

Logiquement c’est un Pierre Gasly déçu qui s’est exprimé au micro de Canal+ pendant que les autres pilotes, dont son coéquipier Verstappen, disputaient la Q3 : “Depuis le début du week-end on a du mal avec la balance de la voiture. Je ne me sens pas à l’aise avec la voiture, surtout avec le train arrière”. Il n’a manqué la Q3 que pour six centièmes, derrière des monoplaces à priori à sa portée (les McLaren et la Toro Rosso d’Albon). “On va travailler pour aller chercher des points demain, c’est important” espère le Normand, qui aurait bien besoin de se rassurer sur ce circuit de Sahkir, où il s’était qualifié en 6e position l’an dernier avant de finir le lendemain au pied du podium. Ce qui reste le meilleur résultat dans sa jeune carrière en Formule 1.

Le départ du Grand Prix de Barheïn sera donné à 17h10 avec le jeune pilote de Ferrari Charles Leclerc en pôle-position (une première pour le Monégasque, grand ami dans la vie de Pierre Gasly). Max Verstappen, coéquipier du Normand, partira en cinquième position.