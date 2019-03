Formule 1, Grand Prix Barheïn : les premiers points en 2019 pour Pierre Gasly

Normandie, France

Il lui fallait une course propre et il a réussi cette (première) mission au volant d’une Red Bull. Pierre Gasly termine 8e du Grand Prix de Barheïn, en réussissant plusieurs dépassements avec une stratégie pneumatiques légèrement décalée. Un résultat satisfaisant pour retrouver un peu le moral après un début de saison difficile.

Le film de la course

Mal qualifié avec une Red Bull qu'il trouve instable du train arrière, Pierre Gasly part de la septième ligne. Donc au milieu de la meute avec un impératif : terminer ce Grand Prix au minimum dans le top 10 pour ouvrir son compteur point au championnat du monde.

Pierre Gasly reste dans son couloir à gauche à l’extinction des feux. Puis il boucle le premier tour en 12e position, en ayant profité d’un accrochage entre Stroll et Grosjean. Très rapidement le Normand se retrouve coincé dans un peloton compact de sept voitures, à la bagarre avec les Sauber, les Toro Rosso, Sergio Perez et Kevin Magnussen. Il tente alors la stratégie de l’arrêt anticipé avec l’espoir de réussir l’undercut avec des pneus neufs. Peine perdue : les mécaniciens de Red Bull se loupent sur le changement de la roue arrière-gauche et l’immobilisation au stand dure 5”2, deux fois le temps d’un arrêt normal !

#BahrainGP 🇧🇭 | T 10/57



Räikkönen, Gasly et Albon au stand



Gasly ressort derrière Albon après un arrêt raté #F1pic.twitter.com/N0NubvrrS8 — Secteur F1 🏎🇫🇷 (@Secteur_F1) March 31, 2019

17e lors de son retour en piste, Gasly roule en pneus tendres contre des adversaires majoritairement équipés de gommes médiums, moins rapides mais plus résistantes. Le Normand parvient à enchaîner plusieurs dépassements (Albon, Magnussen et Perez). Il est 9e au moment de la mi-course.

rès tôt au stand pour son premier changement de pneus, Gasly prolonge à l'inverse son deuxième run, pas forcément le meilleur choix puisque son rythme de course devient forcément de plus en plus lent. Il va finalement passer aux stand au 40e tour après trente boucles effectuées avec le même train de pneus. Il ressort en 12e position.

Pierre makes his second stop and is back out in P12. Time to push to the finish! 💪 #BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/TCdCqSew3G — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) March 31, 2019

Doté de pneus meduims neufs Gasly va d'abord profiter de l'arrêt de Giovinazzi puis fondre sur la Toro Rosso d'Albon. Cinq tour plus tard le Normand est remonté en 10e position. Il réussi une course offensive avec la possibilité de viser plus haut : la Renault de Ricciardo est à sept secondes et l'Australien est sur une stratégie à un arrêt, donc ses pneus sont très usés. Assez logiquement Gasly va revenir sur la voiture au losange puis la passer à cinq tours de la fin. Petit coup de pouce du destin, il va aussi profiter de la panne de l'autre Renault, celle d'Hulkenberg, pour finir 8e. Il marque donc ses premiers points de la saison au championnat 2019, avec un peu de réussite mais aussi grâce à une course sans faute avec le bon dosage d'agressivité.

Ce Grand Prix de Barheïn est remporté par le champion du monde en titre Lewis Hamilton qui a profité de l'infortune de Charles Leclerc. Le poleman menait largement la course lorsqu'une défaillance de la Ferrari lui a fait perdre une grande partie de sa puissance moteur. Le malheureux Monégasque, doublé dans les derniers tours par Bottas, a dû se contenter de la troisième place. Max Verstappen, coéquipier de Gasly, termine au pied du podium.

A dramatic #BahrainGP finishes under the safety car! Race result 🇧🇭🏁: HAM, BOT, LEC, Max P4 💪, VET, NOR, RAI, Pierre P8 👊, ALB, PER. #F1pic.twitter.com/YB8H8B9Rea — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) March 31, 2019

Prochain rendez-vous dans deux semaines, en Chine, pour une course historique : Ce sera le 1000e Grand Prix de Formule 1 !