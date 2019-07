Formule 1 : Pierre Gasly contraint à l'abandon au Grand Prix d'Allemagne

Normandie, France

Un Grand Prix d'Allemagne totalement fou ce dimanche ! La course disputée sur une piste aux conditions d'adhérences très changeantes a offert à Max Verstappen sa seconde victoire de la saison. Pierre Gasly, sur l'autre Red Bull a dû abandonner à deux tours de la fin, victime d'un coup de volant d'Alexander Albon (qui n'a pourtant pas été sanctionné).

Le film de la course

Auteur d’une belle qualification en quatrième position, Pierre Gasly et tous les concurrents sont confrontés à un départ sous la pluie. Mais le Normand rate totalement son envol et plonge en huitième position. La course est neutralisée dès le troisième tour ce qui provoque les premiers arrêts aux stands pour des changements de pneus. Gasly se retrouve dix-huitième lorsque la safety car libère les pilotes ! Puis il enchaîne avec un “tout droit” qui va le reléguer bon dernier au sixième tour…

Sur piste humide, le Normand se retrouve coincé une dizaine de tours derrière la Toro Rosso de Kvyat, comme en Australie lors du premier Grand Prix de la saison. Mais Gasly va effacer le mauvais souvenir de Melbourne en passant le Russe au freinage de l'épingle (leur duel est toujours observé par l'encadrement de Red Bull). Il est douzième après seize tours, soit le quart de la distance.

La course devient alors très compliquée avec de multiples changements de pneus selon l’état de la piste, avec une trajectoire idéale asséchée ou humide selon les averses. Ce Grand Prix passe le cap de la mi-course derrière la voiture de sécurité après la sortie de Leclerc (Ferrari). C’est Max Verstappen qui a tiré les marrons du feu : le Néerlandais est en tête alors que son coéquipier normand pointe en neuvième position.

Le Grand Prix est neutralisé pour la troisième fois après la sortie d'Hulkenberg (Gasly est alors sixième) mais les cartes sont redistribuées par une nouvelle accalmie météo. Les pilotes repassent aux stands pour chausser des pneus slicks et en ressortent plus ou moins gagnant selon leur tour d'arrêt. Le Normand a chuté en septième position. Verstappen domine toujours devant Kvyat et Stroll, sur le podium provisoire dans cette course qui mélange stratégie et loterie !

Septième lors de la quatrième (!) relance Gasly est victime d'une défense très violente d'Albon. Le pilote thaïlandais braque sèchement sur le Normand en pleine ligne droite. La manoeuvre arrache l'aileron avant de la Red Bull et provoque son abandon ! L'incident, placé sous investigation, n'a pas été sanctionné.

Max Verstappen s'impose pour la deuxième fois de la saison, devant Vettel (parti dernier !) et l'inattendu Kvyat sur la troisième marche du podium. Les rebondissements ont éliminé du top 10 les pilotes Mercedes et à Charles Leclerc (Ferrari), tous parti à la faute !