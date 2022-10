Formule 1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon futurs coéquipiers chez Alpine

Qui l’aurait cru au début de l’été ? Qui aurait parié sur la réunion des deux pilotes français chez Alpine en 2023 ? L’enchaînement des événements du mois d’août sur l'échiquier de la Formule 1, avec l’écurie française en panne sèche de pilotes , vient d’aboutir à cette issue longtemps inimaginable : Esteban Ocon et Pierre Gasly seront bien coéquipiers l’an prochain. Il leur reste à (re)construire une relation après leur affrontements musclés en karting.

Amis puis rivaux

Ils sont nés en 1996, à Rouen (Gasly) et Évreux (Ocon) avant de grandir dans des familles qui vibrent pour le sport auto. Forcément Pierre et Esteban ont rapidement fait connaissance dans l’univers du karting, d'abord bons copains dans l’ambiance des courses régionales. Puis les tensions sont apparues au moment de ravir les premiers échelons. Une rivalité sportive doublée d’une réalité économique : il leur fallait trouver des sponsors pour financer des saisons toujours plus chères, dans des championnats nationaux puis internationaux. Le rêve d’une carrière en sport automobile a un prix que les familles Gasly et Ocon ne pouvaient assumer seules. Pour convaincre les indispensables sponsors il fallait donc gagner. Y compris devant le copain d'enfance. D’où quelques tensions et accrochages qui n’ont jamais été complètement oubliés. Mais avec un avenir bouché dans la filière Red Bull .

Respect mais distance depuis leur arrivée en Formule 1

Les deux Normands ont eu l’immense mérite d’atteindre au talent le but ultime de la Formule 1. Mais ils ont toujours conservé une certaine distance depuis 2017, année où le destin les a réunis sur une grille de départ. Sur les pistes, Gasly et Ocon, qui ont dépassé le cap des 100 Grands Prix disputés, ont rendu une copie d’une grande propreté dans leurs confrontations directes. Le seul accrochage avec abandon remonte au Grand Prix de France 2018 et aucun des deux n'était franchement responsable. L’an dernier leurs écuries Alpine et AlphaTauri bataillaient pour la cinquième place du championnat. Le match Gasly-Ocon a été dur mais correct, signe que leur professionnalisme au volant n’a jamais été affecté par les antagonismes du passé. Mais jamais ils ne se sont affichés côte à côte en privé. Et l’un comme l’autre évite toujours le sujet de leur relation orageuse du passé.

Deux pilotes matures dans ce duel intense mais sans accrochage entre Pierre Gasly (à gauche) et Esteban Ocon au GP du Brésil 2021 © Maxppp - Hoch ZWEI

Esteban Ocon sincère sur sa préférence pour 2023

Interrogé sur son futur coéquipier en marge du Grand Prix de Hollande, avant donc l’officialisation de Gasly, Esteban Ocon aurait pu botter en touche sans donner le moindre nom. Mais il a plutôt opté pour la franchise en se prononçant pour Mick Schumacher, l’Allemand fils du septuple champion du monde et accessoirement l’un de ses proches dans la confrérie des pilotes. Un acte de sincérité de l’Ébroïcien dans l’univers souvent feutré des paroles publiques en Formule 1.

Un rapport de force incertain

Esteban Ocon et Pierre Gasly ont fait toute leur carrière dans des écuries qui ne pouvaient pas jouer la gagne à la régulière, excepté la demi-saison ratée du Rouennais chez Red Bull en 2019. L’un comme l’autre ont eu les nerfs solides pour aller chercher la victoire la seule fois où une opportunité s’est ouverte à eux : Gasly au GP d’Italie 2020 , puis Ocon en Hongrie 2021 . Objectivement difficile d’établir une hiérarchie entre les deux Normands….

Esteban Ocon aura toutefois un avantage : pilote Renault, puis Alpine, depuis 2020 et sous contrat jusqu'en 2024 , il connaît parfaitement l’ensemble des équipes techniques et il est respecté dans tous les départements châssis comme moteurs. L’Ébroïcien est un ambassadeur de la marque, avec un rôle qui va au-delà de simple pilote de course. Pierre Gasly arrive dans un univers totalement nouveau après huit ans dans la filière Red Bull. Son exil au Japon en 2017 avait toutefois démontré de réelles capacités d'adaptation. Autre paramètre : Esteban Ocon a toujours été confronté à de redoutables coéquipiers. Sergio Perez, Daniel Ricciardo et -surtout- Fernando Alonso. Il sait vivre dans un environnement interne ultra-concurrentiel. Pierre Gasly n’a eu qu’une pointure dans les pattes : Max Verstappen, pendant 12 Grands Prix en 2019 avant la rétrogradation du Normand , tant la différence était grande. Le désormais ex pilote AlphaTauri va retrouver un voisin de garage, donc un point de référence, plus pointu que les Tsunoda, Kvyat et Hartley qu’il a dominé depuis son arrivée dans la discipline reine du sport automobile.

Une histoire à (ré)écrire pour continuer à grandir

L’arrivée de Pierre Gasly en bleu montre l’ambition d'Alpine pour 2023 L’écurie ne choisit pas la facilité du recrutement d’un Mick Schumacher, libéré de son appartenance à Ferrari et à la personnalité forcément plus “Ocon compatible” Non les Bleus se sont démenés auprès de Red Bull pour libérer Gasly de sa dernière année de contrat avec la filière autrichienne. Le Normand correspond au profil du pilote à la fois rapide, expérimenté et assoiffé de victoires.

Pierre Gasly va pouvoir donner un nouvel élan à sa carrière - Peter Fox - Getty Images

Reste à parvenir à une entente cordiale de ce duo longtemps réputé impensable. Le pire serait de voir Alpine obligé de leur imposer la consigne de ne pas s’attaquer en piste, souvent l’ultime solution pour les écuries confrontées à une guerre interne. Mais aucun des deux Normands ne sortirait gagnant d’une confrontation houleuse au détriment de leur employeur. Parce qu’une écurie ne peut pas se permettre de perdre des points (donc des dollars de dotation selon le classement constructeur) en raison d’un comportement jugé trop individualiste d’un pilote. Alpine s’achemine vers la quatrième place du championnat constructeur en 2022, son meilleur résultat depuis le retour de Renault en 2016. Pour viser plus haut, l’écurie aura besoin de deux pilotes capables de totalement oublier leurs vieux contentieux. Pour le bien de tous. Y compris le leur.