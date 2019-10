Formule 1 : Pierre Gasly ou Alex Albon chez Red Bull en 2020 ? Verdict imminent

Normandie, France

Va-t-il trouver un trésor au Texas ? Sauf bouleversement de programme Pierre Gasly connaîtra le choix de Red Bull pour 2020 à l’issue du Grand Prix des Etats-Unis le 4 novembre. Peut-être même une semaine plus tôt à l’arrivée du Grand Prix du Mexique ce dimanche selon le calendrier annoncé il y a quelques semaines par le groupe autrichien. Le Normand est en concurrence avec Alex Albon pour le second volant Red Bull en 2020. Exclu du garage de l'équipe vedette au coeur de l'été, Gasly a su relever la tête dans des conditions très difficiles tandis que son rival s’est montré efficace mais pas étincellent. Chacun a ses arguments.

Gasly : la meilleure moyenne des pilotes Toro Rosso 2019

Dire que Pierre Gasly était affaibli le 1er septembre au départ du Grand Prix de Belgique est un euphémisme. Le Normand devait digérer sportivement sa rétrogradation chez Toro Rosso et encaisser humainement la disparition de son camarade Anthoine Hubert lors de la course de Formule 2. Malgré ce lourd contexte il a obtenu une méritoire 9e place sur le vertigineux circuit de Spa-Francorchamps. Victime d’un sale coup de Lance Stroll en Italie une semaine plus tard, le Normand a vraiment retrouvé des couleurs à Singapour (8e). Dans la nuit de Marina Bay il a mené sa course de main de maître au niveau tactique : d’abord économe avec ses pneus (pour grimper jusqu’au deuxième rang en retardant son arrêt) puis très offensif avec des gommes fraîches dans le sprint final.

Si le Grand Prix de Russie est à oublier (14e) Gasly a offert un nouveau numéro de haut vol au Japon. Privé d’une séance d’essai, il a gommé le déficit de préparation avec une remarquable 9e place en qualification, suivie d’une 8e position sous le drapeau à damiers. Il a (re)montré au Japon le comportement du pilote qui avait convaincu Red Bull de le recruter pour 2019. Accessoirement il a aussi surclassé son coéquipier Daniil Kvyat. Ce qui est toujours bon à prendre pour affirmer un statut au sein d’une équipe. Avec 10 points inscrits au championnat du monde en cinq Grand Prix, l’ex champion GP2 présente aussi la meilleure moyenne des pilotes Toro Rosso depuis le début de la saison. Franz Tost, le patron du team junior de Red Bull, se dit heureux d’avoir retrouvé “son” Pierre Gasly et serait surtout ravi de le conserver en 2020. Mais la progression du Normand passerait plutôt par un retour chez Red Bull.

Pierre Gasly devant les Racing Point Force India et une Renault à Suzuka. Le Normand a disputé sa meilleure course 2019 au Grand Prix du Japon © Maxppp - Hoch ZWEI

Du bon Albon

Bombardé dans un top-team avec pour maigre bagage une demi-saison de Formule 1, Alex Albon s’est installé dans la Red Bull avec une certaine insouciance (contrairement sans doute à Gasly, trop crispé). Le Thaïlandais a saisi sa chance avec décontraction et une évidente efficacité. Au final il a scoré à cinq reprises en autant de course…. mais toujours entre les pilotes de pointes et le reste du peloton. Sa 4e place à Suzuka résume sa position : à une minute des leaders mais devant le “meilleur des autres (hors Mercedes, Ferrari, Red Bull)". Comme Gasly il n’a pas montré l’étoffe d’un vainqueur ou d’un candidat au podium à la régulière. Mais contrairement au Normand il n’a jamais été devancé par une Renault ou une McLaren en course. Au Grand Prix de Russie, Albon a même remarquablement corrigé une faute en qualification (départ 19e) par une spectaculaire remontée en course (5e à l'arrivée).

Alex Albon recruté début 2019 par Toro Rosso ne s'attendait pas à rejoindre Red Bull dès le mois d'août. Le Thaïlandais ne s'est pas laissé envahir par la pression. © Maxppp - ZURAB KURTSIKIDZE

L’heure du choix va rapidement sonner pour Red Bull. Sachant que l’enjeu portera au-delà de 2020, étant donné les incertitudes sur la présence de Max Verstappen à l’issue de la prochaine saison. Le Néerlandais arrivera en fin de contrat comme Hamilton, Vettel et Bottas. Un mercato d’enfer en perspective avec le Batave au centre du jeu ! Red Bull se doit d’anticiper un éventuel départ de son enfant terrible chez Mercedes et Ferrari. Et donc désigner, entre Albon et Gasly, celui qui maintiendra l’écurie dans le trio de tête. Le Thaïlandais a plutôt réussi son parachutage malgré sa carrière en dents de scie, alors que Gasly a davantage d’expérience notamment auprès des ingénieurs après avoir gravi les échelons un à un. Les dirigeants autrichiens savent aussi que le Normand a toujours été un “diesel” lors de chaque changement majeur. Il lui a toujours fallu un temps d’adaptation avant de construire ses victoires avec une nouvelle écurie. Pas simple d’anticiper le choix de Red Bull !