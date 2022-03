Formule 1 : Pierre Gasly peut-il faire encore mieux en 2022 ?

Chaque année le premier Grand Prix de la saison est un moment redouté. Il permet de dévoiler une hiérarchie parmi les dix écuries engagées dans le championnat du monde de formule 1. Cette vérité tombera dimanche soir à Bahreïn, après une manche inaugurale 2022 marquée par la première course des monoplaces répondant à la nouvelle réglementation technique. Pierre Gasly, motivé par ce challenge, fait le point sur ses objectifs à court et moyen termes.

Les monoplaces 2022 vont beaucoup évoluer

“J’ai eu de bonnes sensations avec cette voiture dès les premiers essais à Barcelone. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour en extraire de la performance”. Comme tous les pilotes, Pierre Gasly a entamé le travail de démystification de sa nouvelle monoplace lors des premiers essais pré-saison à Barcelone fin février. Il a quitté la Catalogne en donnant aux ingénieurs des axes de développement nécessaires pour améliorer l’AT03. “C’est à nous pilotes de diriger l’équipe vers la fabrication de nouvelles pièces pour améliorer la voiture. Ce début de saison sera une bataille de développement entre les écuries. Celles qui produiront rapidement les bonnes pièces prendront l’avantage” détaille le Normand.

Pierre Gasly encore en phase d'analyse de sa nouvelle monoplace - Peter Fox @ Getty Image

Il faut donc s’attendre à un début de championnat avec une hiérarchie mouvante au gré des nouveautés introduites sur les voitures. “Il faut rester ouvert d’esprit. Ça peut bien commencer, ou mal commencer ! Moi, mon objectif sera le même que les autres années : faire les meilleurs résultats possibles” confie le Normand qui reste sur deux top 10 au classement final du championnat du monde des pilotes (voir résumé de sa carrière plus bas).

Toujours l’attente d’une seconde chance dans une écurie de pointe

Pierre Gasly détient deux records avec AlphaTauri (ex Toro Rosso). Celui de la longévité avec 74 départs et -surtout- celui des résultats avec 246 points marqués au championnat du monde avec l’équipe junior de Red Bull. Son talent et sa maturité sont unanimement salués dans le paddock mais sa carrière n’avance plus. L’écurie vedette de la filière autrichienne ne lui a jamais offert une seconde chance après l’échec de la première partie de saison 2019. Mais son contrat l'empêche aussi de négocier ailleurs. “Non la situation ne change pas. On verra les meilleures options quand on aura discuté avec Red Bull" résume sobrement le natif de Rouen, dont l'engagement s’étend encore jusqu'à la fin de la saison prochaine. Paramètre important : la place du numéro 1 chez Red Bull est désormais verrouillée jusqu'en 2028 après la prolongation de contrat signée par Max Verstappen. Ne restera donc que le strapontin peu enviable de second pilote aux côtés du champion du monde 2021.

Pierre Gasly (de dos) membre de la famille Red Bull, mais à l'écart de l'écurie vedette où le duo Verstappen - Perez est maintenu en 2022 © Maxppp - Hoch ZWEI

En attendant de retrouver une marge de manœuvre pour son plan de carrière, Pierre Gasly va donc chercher cette année à confirmer sa constance affichée des deux dernières saisons. Le bigbang réglementaire 2022 va aussi lui permettre d’accroître son bagage technique en guidant ses ingénieurs vers les bons axes de développement de sa voiture. Puis viendra le temps de donner une nouvelle impulsion à sa carrière.

Carrière Pierre Gasly -

86 GP disputés / 1 victoire / 3 podiums / 3 meilleurs tours / 309 points marqués