Formule 1 : Pierre Gasly sixième de la qualification du Grand Prix de Hongrie

Une qualification de bonne facture pour Pierre Gasly au Grand Prix de Hongrie, où la place sur la grille de départ est capitale. Il s’est classé sixième ce samedi dans une séance dominée par son coéquipier Max Verstappen. Surtout le Normand a pris le risque de disputer la Q2 en pneus mediums, ce qui lui donnera un avantage stratégique pour la course.

Le film des qualifications

Le Normand passe facilement le cap de la Q1 (10e) avant de souffrir en Q2 (9e) avec un choix stratégique important : il a disputé cette deuxième session en pneus mediums, ceux qui doivent être utilisés au départ de la course. Cette décision devrait lui permettre de ne pas revivre les cauchemars des Grands Prix du Canada, de France et d’Autriche, lorsqu’il avait sombré en fin de courses avec des gommes mediums ou dures.

En Q3 le Normand vient se placer en sixième position, intercalé entre les ténors (Mercedes, Ferrari, l'autre Red Bull) et le reste du peloton. La pole position revient à son équipier Max Verstappen, la première de sa carrière, qui devance dans l'ordre les Mercedes et les Ferrari. Gasly a concédé près d’une seconde à son coéquipier, l’homme en forme depuis un mois (deux victoires). Mais sa stratégie pneumatique devrait le protéger des concurrents qualifiés en quatrième et cinquième ligne, tous prendront le départ avec des pneus tendres moins endurants.

Ce Grand Prix de Hongrie débutera ce dimanche à 15h10.