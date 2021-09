Formule 1 : Pierre Gasly, une reconduction sans nouvel élan chez AlphaTauri

Il y a tout juste un an, Pierre Gasly mettait fin à 24 ans sans victoire d’un pilote français en Formule 1. Il a depuis largement confirmé sa maturité pour viser régulièrement les podiums dans une grande écurie. Mais sa carrière est freinée par Red Bull, qui officialise ce mardi un certain statu-quo

C’est désormais officiel, Pierre Gasly restera chez AlphaTauri en 2022. L’écurie italienne, numéro deux de la filière Red Bull, l’a confirmé ce mardi. Prolongement sans surprise après la reconduction, annoncée il y a dix jours, du mexicain Sergio Perez dans l’équipe star de la formation anglo-autrichienne. Les dirigeants de Red Bull restent visiblement braqués sur l’échec du Normand lors de la demi-saison 2019. Pourtant Gasly, qui atteindra en 2022 le cap des 100 Grands Prix, dispose désormais du vécu et des résultats justifiant une seconde chance dans un top team.

Des résultats largement supérieurs au potentiel de sa voiture

Dimanche dernier, au départ du Grand Prix des Pays-Bas, les trois premières lignes comptaient une Red Bull, deux Mercedes, deux Ferrari… et l’AlphaTauri n°10 de Pierre Gasly. Comme d’habitude, ou presque, le Normand s’était qualifié dans le top 6 (10 sur 13 depuis le début de la saison). Des belles qualifications régulièrement converties en points au championnat du monde des constructeurs. L’écurie junior de Red Bull est sixième, au contact d’Alpine et Aston Martin, avec 66 de ces 84 points amassés par le jeune français. Gasly s’est aussi fait une spécialité : aller chercher des podiums lors de rares courses marquées par de multiples abandons des favoris (victoire en Italie 2020, 2e au Brésil 2019 et 3e en Azerbaïdjan 2021). Difficile d’imaginer de meilleurs résultats, d’ailleurs aucun pilote passé par l’écurie junior de Red Bull (Verstappen, Ricciardo, Sainz, Vettel) n’a présenté une telle régularité dans le top 10 des Grands Prix.

Le bénéfice / risque des filières

Les carrières des pilotes sont souvent liées à la filière qui les a emmené (et financé) jusqu’à la Formule 1. Si Charles Leclerc (Ferrari) et désormais Georges Russell (Mercedes) ont pu atteindre les tops teams, beaucoup patientent dans l’attente de la promotion ultime. Pierre Gasly a eu sa chance dès sa deuxième saison avant d’être rétrogradé. Mais il est toujours lié par contrat au groupe Red Bull. Donc bloqué sur le marché des transferts, totalement dépendant d’un groupe qui le voit comme un brillant leader d’AlphaTauri. Rien de plus pour l’instant.

Grand Prix de France 2021 : qualifié sixième au volant d'une AlphaTauri © Maxppp - Sébastien NOGIER

Âgé de 25 ans, il devra donc repartir pour une quatrième saison pleine dans la même équipe. Sans savoir vraiment quel sera le niveau de sa prochaine monture après le bigbang réglementaire prévu sur les voitures 2022. Le Normand aura toutefois le beau challenge d’essayer de la faire progresser, en guidant les ingénieurs dans la cruciale phase de développement au fil des Grands Prix. Une future saison pour accroître son bagage technique. En espérant (encore) que le tremplin soit au bout.