Formule 1 : podium pour Esteban Ocon au Grand Prix de Monaco !

Il a été élu pilote du jour pour les fans du monde entier : Esteban Ocon a réussi un retentissant Grand Prix de Monaco en s’invitant sur le podium, aux côtés des intouchables Max Verstappen et Fernando Alonso. Magnifique résultat pour le pilote normand qui a été régulièrement sous la pression de voitures plus rapides, d’abord la Ferrari de Sainz puis la Mercedes d’Hamilton. Le Normand a su résister en particulier quand la pluie s’est invitée aux deux tiers de la distance. C’est le troisième podium de sa carrière en Formule 1 après sa 2e place au Grand de Sakhir 2020 et sa victoire au Grand Prix de Hongrie 2021 . Pierre Gasly termine septième pour donner à Alpine un très beau résultat groupé au championnat du monde avec 21 points glanés en Principauté. Résumé du Grand Prix ci-dessous

Placés aux 3e et 7e rangs, les deux pilotes Alpine conservent leurs places à l’extinction des feux. Après 10 tours, Ocon est décroché par le duo Verstappen-Alonso, qui s’est envolé en tête. Le Normand est sous la pression de Carlos Sainz (Ferrari) qui vient frapper même l’arrière de l’Alpine lors d’une attaque très risquée à la chicane d’entrée sur le port. L’Espagnol en sera quitte pour un avertissement (drapeau noir et blanc) après cette manoeuvre qui aurait pu éliminer les deux voitures.

Après cette alerte sans conséquences, Sainz reste à 2 secondes de l’Alpine du pilote ébroïcien. Ocon rentre au stand un peu avant la mi-course pour changer de pneus, l’arrêt de 4”2 est trop long mais le pilote normand réussit un très bon tour de sortie qui va lui permettre de conserver Sainz derrière lui. Pendant ce temps Pierre Gasly est toujours 7e, un peu isolé entre Leclerc (Ferrari) et Russell (Mercedes).

Au 50e tour, la pluie commence à s’inviter sur une partie du circuit. Esteban Ocon est 4e derrière les pilotes qui n’ont pas changé de pneus (Verstappen, Alonso et Russell). En grande souffrance avec des gommes dures difficiles à faire monter en températures sur piste mouillée, Ocon est à nouveau sous la menace de Sainz, mieux équipé avec ses pneus mediums. Le Normand est alors appelé aux stands. Il est le premier à passer des pneus intermédiaires. La stratégie est la bonne : l’Alpine #31 est à nouveau sur le podium provisoire, désormais chassée par les Mercedes d'Hamilton et Russell. Pierre Gasly, toujours 7e, a été plutôt malheureux dans la séquence : son équipe l’a arrêté cinq minutes avant la pluie. Il a donc dû repasser par les stands alors qu’il aurait pu jouer le podium en évitant un arrêt superflu.

La fin de course est étouffante pour Ocon, harcelé par Lewis Hamilton. Un scénario qui rappelle le dernier Grand Prix du Japon dans les mêmes conditions piégeuses. Comme l’an dernier, le pilote normand parvient à contenir le septuple champion du monde. Esteban Ocon signe un remarquable podium après une course sans faute sur ce difficile circuit monégasque qui ne pardonne pas le moindre écart de trajectoire. Pierre Gasly, auteur d’une course également très propre, termine 7e intercalé entre les deux Ferrari.