Formule 1, qualification du GP de Bahreïn : top 10 pour Esteban Ocon, Pierre Gasly dernier

Une Alpine dans le top 10 ; l’autre en dernière ligne. La première qualification de la saison s’est soldée par des résultats diamétralement opposés pour l’écurie de la marque normande. La satisfaction vient d'Esteban Ocon qui s’élancera en 9e position lors du départ du Grand Prix de Bahreïn. Très grosse déception pour Pierre Gasly, éliminé dès la Q1. Le Normand, arrivé cet hiver chez Alpine, s’est dit déstabilisé par un comportement imprévu de son A523 (voir plus bas). Globalement cette première qualification de l’année a démontré un resserrement des performances entre les dix écuries engagées avec un peu plus d'une seconde d’écart entre le premier et le dernier en Q1 !

ⓘ Publicité

Qualifications du Grand Prix de Bahrein, ce samedi 4 mars 2023

Résumé des qualifications

Q1 : La douche froide pour Pierre Gasly, renvoyé en dernière position. Le néo pilote Alpine était en danger à l’issue de son premier passage en piste (15e temps), sa seconde tentative a été annulée pour dépassement des limites de pistes. De toute façon, il n'aurait pas franchi cette première séquence des qualifications avec son modeste 17e chrono avant l’application de la sanction. Interrogé sur Canal +, le pilote normand dit n'avoir pas reconnu le comportement de sa monoplace lors de cette qualification.

Séance plus sereine pour Esteban Ocon, auteur du 12e temps et qualifié pour la Q2.

Q2 : Ça passe pour Esteban Ocon, auteur du 9e temps de cette deuxième séquence de qualification. Un peu distancé lors de sa première tentative (13e chrono) le pilote ébroïcien réussit un solide second run en gommes neuves. Parmi les éliminés : Norris (McLaren) et les Alfa Romeo.

Q3 : Une seul passage en piste pour Esteban Ocon qui a privilégié l’économie des pneus en vue de la course. Le Normand décroche le 9e temps, derrière les écuries intouchables (Red Bull, Ferrari et Mercedes) mais aussi derrière les Aston Martin, très affûtées depuis les premiers essais de cette saison 2023. Sans surprise, le duo Verstappen - Perez (Red Bull) a verrouillé la première ligne.