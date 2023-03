Formule 1, qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite : les Alpine dans le top 10

Les Alpine s’élanceront dans la première partie du peloton, demain, lors du départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1. Esteban Ocon a devancé son coéquipier Pierre Gasly pendant l’intégralité de la séance. Le pilote ébroïcien signe le 7e chrono sur le très rapide circuit de Jeddah où il a toujours obtenu de bons résultats ( 4e en 2021 , 6e en 2022 ). Gasly, classé 10e, a eu énormément de mal à s’extraire des Q1 et Q2 (voir ci-dessous) mais il a pu emmener son Alpine dans le top 10. De bon augure au regard de son rythme de course affiché il y a deux semaines lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn . Ocon et Gasly gagneront une position sur la grille de départ en raison de la pénalité de 10 places infligée à la Ferrari de Charles Leclerc. Résumé des qualifications ci-dessous.

Qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1

Q1 : Qualifications au forceps des deux Alpine, mal embarquées après leurs premiers runs (Ocon 15e, Gasly 19e). Les deux normands se lancent dans leur dernier tour avec le couteau entre les dents et parviennent à se hisser dans le top 15 pour sortir de cette Q1. Esteban Ocon obtient le 12e temps, Gasly le 14e (qualifié avec 0,05” d’avance sur le premier éliminé : Tsunoda). Le néo pilote Alpine est passé proche d’une seconde élimination consécutive en Q1.

Q2 : Les deux Alpine retrouvent du rythme et franchissent le cut. Assez nettement pour Esteban Ocon, auteur du 7e temps, plus difficilement pour Pierre Gasly, dernier qualifié avec le 10e chrono. Cette fois le Rouennais passe pour 0,04” d’avance sur Magnussen (Haas) le premier éliminé ! Cette Q2 est marquée par l’abandon de Max Verstappen, victime d’une défaillance mécanique de sa Red Bull (transmission cassée). Le double champion du monde s’élancera du fond de grille.

Q3 : Esteban Ocon signe le meilleur chrono des deux Alpine en se hissant en 7e position, devant la Mercedes de Lewis Hamilton. Il ne pouvait pas vraiment en espérer davantage, l’écart est trop grand avec les Red Bull, les Ferrari et les Aston Martin. Pas de surprise pour Pierre Gasly, classé 10e comme en Q2. Mais le Normand a pu se rassurer en intégrant le haut de la grille, deux semaines après son échec aux qualifications du Grand Prix de Bahreïn .