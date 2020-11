Formule 1, qualifications Bahreïn : les deux Normands dans le top 10.

Esteban Ocon et Pierre Gasly seront voisins sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn. Ils ont réussi une belle qualification ce samedi en signant les septièmes et huitièmes chronos.

C’est rare : les deux Normands seront dans la première moitié de la grille demain au départ du Grand Prix de Bahreïn. Une concomitance qui ne s’était produite que deux fois depuis le début de la saison (GP de Styrie et de Russie). Esteban Ocon a devancé Pierre Gasly lors d’une séance extrêmement serrée derrière l’intouchable trio de tête (Hamilton, Bottas et Verstappen).

Résultat des qualifications du Grand Prix de Bahreïn

Le film des qualifications

Q1 : Les deux Normands franchissent sans difficulté le premier écrémage. Pierre Gasly (6e) et Esteban Ocon (13e) font même partie des rares pilotes qui ont pu économiser un train de pneus en signant leurs chronos dès leur première tentative. Toujours bon à prendre pour la suite du week-end sur cette piste abrasive, donc exigeante pour les pneumatiques.

Q2 : Une seule tentative encore une fois pour les deux Normands. Et ils passent en Q3 : Ocon (8e) et Gasly (10e) dans une séance qui laisse sur le carreau les deux Ferrari et Lance Stroll, le poleman du dernier Grand Prix de Turquie.

Q3 : Ocon et Gasly encore dans cet ordre, avec le pilote Renault septième devant celui de l’AlphaTauri huitième. Joli tir groupé des deux Normands qui se partageront donc la quatrième ligne sur la grille de départ. Au chapitre des comparaisons avec leurs coéquipiers, Ocon est battu de 0,002 seconde par Ricciardo, alors que Gasly confirme sa domination face à Kvyat, classé dixième.

Sans surprise les Mercedes monopoliseront la première ligne après la 98e pole-position de Lewis Hamilton suivi par son coéquipier Valtteri Bottas.