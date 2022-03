Formule 1, qualifications GP de Bahreïn : les Normands en milieu de grille. Leclerc en pole

La hiérarchie de la Formule 1 est bien modifiée après les changements de règlements de l’intersaison. Ferrari devant, Mercedes en difficulté et les Normands dans le ventre mou. Pierre Gasly et Esteban Ocon classés 10e et 11e.

La première vérité de 2022 était attendue avec impatience ce samedi. Et c’est Charles Leclerc (Ferrari) qui a décroché la pole position aux qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Les Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon n’ont pas été en mesure de se faufiler dans le groupe des leaders. Ils seront voisins, en milieu de grille, ce dimanche au départ. Résumé ci-dessous.

Classement des qualifications du Grand Prix de Bahreïn

Gasly dans le top 10

Avant de disputer cette première qualification de la saison, Pierre Gasly nous confiait sa prudence sur le niveau de son AlphaTauri. Mal embarqué en Q2 avec le 14e chrono au moment d’entamer son dernier tour lancé, il a réussi un petit exploit en allant chercher le neuvième temps pour s’inviter en Q3. Un niveau encore trop élevé pour l’AT03 ? Sans doute parce qu’il n’a jamais pu envisager jouer les trouble-fêtes dans le groupe de tête. Il termine 10e, devancé par des voitures (Haas, Alfa Romeo, Alpine) qu’il dominait largement l’an dernier en qualifications. ”On craignait d’être sorti dès la Q1 et j’ai passé trois sets de pneus pour passer. Puis j’ai réussi un très bon tour en Q2. Donc cette qualification est plutôt positive” analyse Gasly au micro de Canal +. Le Normand a surclassé son coéquipier Tsunoda, éliminé dès la Q1. Signe que Gasly a encore réussi à placer son AlphaTauri au-dessus de son véritable niveau.

Ocon sorti d’un souffle en Q2

Esteban Ocon a eu l’infortune d’être le premier éliminé en Q2. L’Ébrocien, classé septième après son premier passage, n’a réussi à baisser son chrono dans sa dernière tentative sur cette piste connue pour s’améliorer au fil des minutes. Sa voiture est encore handicapée par la perte d’un ponton aux essais libres, ce qui le prive des dernières pièces produites par Alpine. Paramètre important : le règlement 2022 a supprimé la règle du départ de Grand Prix avec les pneus utilisés en Q2 pour les dix premiers. Le Normand n’aura pas d’avantage stratégique demain au départ de cette première course de l’année. “Tout le week-end on manquait un peu de performance de notre côté du garage et on a franchi un cap dans cette qualification. C’est bien et pour demain j’aurai aussi davantage de pneus neufs” positive le Normand au micro de Canal +. Son coéquipier Fernando Alonso s’est classé huitième.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ferrari devant Red Bull

Charles Leclerc avait signé une pole position sur ce même circuit en 2019, dernière année où Ferrari jouait les victoires. Depuis la Scuderia avait perdu le rythme des Mercedes et Red Bull. Le meilleur chrono du Monégasque ce samedi signifie que le nouveau règlement a été très bien assimilé par l’écurie italienne. Leclerc a devancé le champion du monde Max Verstappen. La seconde ligne sera occupée par leurs coéquipiers Carlos Sainz et Sergio Perez. Ferrari et Red Bull devraient donc dominer la course ce dimanche. Chez Mercedes c’est la soupe à la grimace : Hamilton cinquième et George Russell neuvième, après une grosse erreur dans son dernier tour. L’Anglais devra se battre avec des Alfa Romeo et Haas, abonnées au fond de grille en 2021, invitées surprises du top 10 ce samedi. Deux écuries motorisées par Ferrari ! Signe que le rouge est la couleur dominante de cette première vérité 2022.