Pierre Gasly et Esteban Ocon ont su s’adapter à la piste détrempée de Spa-Francorchamps pendant les qualifications du Grand Prix de Belgique. Les deux pilotes normands ont pris les 6e et 9e places, largement devant leurs coéquipiers. Verstapen (Red Bull) en pole devant l'inattendu Russel (Williams)

Formule 1, qualifications GP de Belgique : les Normands Gasly et Ocon dans le top 10

Une qualification pour funambules ce samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les pilotes ont dû composer avec la pluie omniprésente et une adhérence très précaire notamment dans le célèbre Raidillon. Pierre Gasly termine sixième après une séance entièrement passée aux avant-postes. Le Rouennais signe sa dixième Q3 en douze Grands Prix disputés cette saison. Loin devant son coéquipier Tsunoda modeste 17e. Le cheminement a été compliqué pour Esteban Ocon, d’abord très proche de l’élimination en Q1 puis en Q2, avant de hisser son Alpine en neuvième position (il partira un rang plus haut en raison de la pénalité de Bottas). Le récent vainqueur du Grand Prix de Hongrie devance les Ferrari et son coéquipier Fernando Alonso.

Classement des qualifications du Grand Prix de Belgique

Q1 : Pierre Gasly se met rapidement à l’abri avec le 8e chrono. En revanche, ça passe de justesse pour l’écurie Alpine avec Alonso et Ocon tout juste qualifiés aux 14e et 15e rang.

Q2 : Très belle prestation de Pierre Gasly constamment dans le groupe de tête et crédité du quatrième temps de cette Q2. Les Alpine se dirigeaient vers une double élimination (classées 14e et 15e après le premier run) mais Esteban Ocon réussi un excellent dernier tour lancé pour aller décrocher la 10e place. Le Normand devance nettement Alonso, classé 14e.

Q3 : La pluie a redoublé et la piste est d’abord impraticable. La séance est suspendue lorsque Norris (McLaren), premier pilote à tenter le tour qualif, sort violemment au Raidillon. Après l'interruption Pierre Gasly confirme son aisance sur la piste détrempée en obtenant la sixième place. Esteban Ocon doit se contenter du neuvième chrono au volant d’une Alpine manifestement mal équilibrée dans ses conditions climatiques.

Max Verstappen (Red Bull), réputé pour son aisance sous la pluie, signe la neuvième pole position de sa carrière. En coiffant dans son dernier tour lancé Georges Russel (Williams) qui a profité des conditions dantesques pour compenser avec son pilotage la faiblesse de sa voiture. Le jeune britannique s'offre le luxe de devancer Lewis Hamilton. Le départ de ce Grand Prix de Belgique sera donné ce dimanche à 15h, probablement sous la pluie.