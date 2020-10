Formule 1, qualifications GP du Portugal : Gasly dans le top 10, Ocon en retrait

Pierre Gasly a confirmé sa bonne saison en s’offrant un septième top 10 en douze qualifications cette saison. Le Normand peut toutefois regretter un chrono décevant en Q3, nettement moins rapide que son précédent temps de référence en Q2. Il s’élancera en neuvième position du Grand Prix du Portugal. L’autre Normand a vu sa série s’arrêter : Esteban Ocon, qui restait sur trois top 10 en qualifications, termine onzième de cet exercice du tour lancé à Portimao. Un tracé qui ne semble pas convenir aux Renault, en retrait depuis les premiers essais libres sur ce circuit jamais utilisé en formule 1. Consolation pour Ocon : il sera le mieux placé des pilotes autorisés à choisir leurs spécificités pneumatiques pour la course.

Résultat des qualifications du Grand Prix du Portugal

Le film des qualifications

Q1 : Remarquable chrono de Pierre Gasly, quatrième derrière les Mercedes et la Red Bull de Verstappen. Le Normand confirme son aisance aperçue lors des essais libres. C’est plus laborieux pour les Renault avec Ricciardo neuvième et Esteban Ocon treizième. L’écurie française semble à la peine sur ce circuit de Portimao et les chronos dans cette première partie de qualifications confirment les difficultés.

Q2 : Confirmation des positions affichées en Q1 : ça passe pour Gasly mais pas pour Ocon. Le Rouennais obtient le septième chrono quand le pilote ébroïcien se contente du onzième. Ocon est donc éliminé malgré un infime écart de 0,1” sur son coéquipier Ricciardo, dernier qualifié. Le Normand confie que sa voiture souffre d’une certaine instabilité du train arrière. Ce qui n’est pas surprenant au regard du caractère de ce circuit vallonné de Portimao avec les multiples délestage lors des freinages en descente.

Q3 : Déception pour Pierre Gasly, auteur d’un chrono nettement moins rapide (0,4”) qu’en Q2. Il se classe neuvième, profitant de l’absence de Ricciardo qui n’a pas pu participer à cette ultime partie des qualifications.

Le départ de ce Grand Prix du Portugal sera donné ce dimanche à 14h10 avec les Mercedes en première ligne, Hamilton devant Bottas, suivies d’une Red Bull (Verstappen) et une Ferrari (Leclerc).