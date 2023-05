Formule 1, qualifications Grand Prix de Monaco : Ocon brillant 4e, Gasly 7e

C’est le circuit où il ne faut jamais se rater lors de la séance de qualification, tant les dépassements sont difficiles le lendemain en course. Les pilotes Alpine ont remarquablement géré le crucial exercice du tour lancé dans les rues de Monaco ce samedi, en particulier Esteban Ocon auteur du 4e chrono, sa meilleure performance en qualification depuis le Grand Prix de Belgique 2018 . Très bon résultat également de Pierre Gasly qui vient se placer en 7e position. Résumé ci-dessous

ⓘ Publicité

Classement des qualifications du Grand Prix de Monaco

Q1 : les deux Alpine franchissent cette première partie des qualifications avec les 11e (Ocon) et 13e (Gasly) chronos d’un classement très dense, avec une mince marge d’un dixième de seconde entre le Bois-Guillaumais et Logan Sargeant, le premier éliminé. La séance a été marquée par la violente sortie de piste de Sergio Perez dès la Q1. Le Mexicain a détruit sa Red Bull et s’élancera donc de la dernière place.

Q2 : les deux pilotes normands parviennent à nettement grimper dans la hiérarchie dans cette deuxième séquence des qualifications. Pierre Gasly signe le sixième temps, deux places devant Esteban Ocon. Ils intègrent donc le top 10 à l’issue de cette séance marquée par l’élimination de Lance Stroll qui dispose pourtant, avec son Aston Martin, d’une voiture largement capable d’aller en Q3.

Q3 : Esteban Ocon surprend tout le monde en s'adjugeant le meilleur chrono à deux minutes de la fin. Mais les ténors du championnat (Verstappen, Alonso et Leclerc) réussissent à le battre dans leur ultime tentative respective. Le pilote ébroïcien devance quand même une Ferrari (Sainz) et les Mercedes. Son coéquipier Pierre Gasly obtient pour sa part une belle 7e place qui lui ouvre de solides possibilités de marquer des points sur le circuit le plus étroit de la saison.

La lutte a été dantesque pour la pole-position et c’est Max Verstappen qui a, au finish, réussi à décrocher cette place cruciale à Monaco. Le Néerlandais, qui a devancé Fernando Alonso et Charles Leclerc, est idéalement placé pour faire le break au championnat sur son coéquipier Sergio Perez, relégué à la dernière place après sa faute en Q1. Le Mexicain accuse déjà un retard de 14 points sur le double champion du monde en titre.