Normandie, France

La Formule 1 est cruelle ! Esteban Ocon a rempli la mission fixée par Mercedes durant la première partie de saison. Il fait jeu égal au classement du championnat du monde avec son coéquipier et il a amélioré ses qualifications (son point faible de l’an dernier) puisqu’il domine largement Sergio Perez dans les exercices du samedi après-midi. Mais le Normand est pour l’instant le grand perdant du mercato. Il était sur le point de rejoindre Renault lorsque l’australien Daniel Ricciardo a accepté, à la surprise générale, la proposition du constructeur français. Faisant d’ailleurs par ricochet le bonheur de Pierre Gasly, promu chez Red Bull.

L’avenir d’Ocon est donc toujours incertain au moment de relancer le moteur pour aborder la fin de la saison 2018. Il bénéficie toutefois d’un atout majeur : le soutien de Mercedes qui en fait son candidat numéro 1 à la relève lorsque l’un des titulaires Lewis Hamilton et Valtteri Bottas) quittera la firme à l’Etoile. Et le constructeur allemand a du poids en fournissant en moteur Force India et Williams deux autres écuries du paddock.

La révolution chez Force India

Placée sous administration judiciaire fin juillet, l’écurie anglo-indienne a trouvé son sauveur. Lawrence Stroll, milliardaire canadien, l’a rachetée dans le courant du mois d’août. Une bonne nouvelle pour assurer le court terme puisque la structure était clairement en danger, avec la menace de ne pas finir la saison. Mais le repreneur est aussi le père de Lance Stroll, pilote Williams qui devrait rapidement rejoindre son paternel. Un changement possible dès cette saison ou inévitablement en 2019. Pour remplacer Ocon ? Mystère….. d’autant que Sergio Perez, l’autre pilote Force India, laisse volontiers entendre qu’il s’apprête à signer un nouveau contrat avec l’écurie. Même en cas de bluff du pilote mexicain il restera la candidature de Robert Kubica, le pilote polonais très lié à la famille Stroll. Il apporterait son expérience et son recrutement serait aussi un joli coup médiatique huit ans après son accident qui a brisé sa carrière en Formule 1. Le maintien d’Ocon chez son actuel employeur dépendra des clauses financières dans le contrat Mercedes-Force India pour la fourniture moteur.

La peu reluisante option Williams

L’évident départ de Stroll va mécaniquement libérer une place chez Williams, dernière écurie du plateau. La vénérable écurie de Sir Franck -7 titres mondiaux - 114 victoires) touche le fond en 2018. Elle est de loin la plus lente du plateau et atterrir dans cette structure marquerait un coup d’arrêt dans la carrière d’Esteban Ocon, habitué à évoluer en milieu de grille depuis deux ans avec Force India. Aux difficultés sportives vont s’ajouter des tracas financiers en 2019 puisque Williams va aussi perdre son sponsor titre. Elle sera sans doute très ouverte à un allègement de sa facture moteur de Mercedes. Esteban Ocon pourrait donc être “imposé” en douceur, d’autant qu’avec ses 116 points marqués au championnat du monde en deux ans, son apport technique serait précieux dans le stand.

La surprise McLaren ?

L’écurie McLaren n’est pas motorisée par Mercedes mais par Renault. Ce qui n’empêche pas une très bonne relation avec la firme allemande. Et Esteban Ocon pourrait y trouver son avantage. Les discussions sont en tout cas ouvertes et le jeune normand a un profil intéressant pour la mythique écurie anglaise (12 titres mondiaux - 182 victoires) elle aussi à la recherche d’un nouveau souffle. McLaren va perdre Fernando Alonso, lassé par le manque de performance de sa voiture (aucun podium pour l’Espagnol depuis son arrivée en 2015 !), et l’écurie anglaise sera clairement dans une année de transition avec l’arrivée de Carlos Sainz. Seule certitude, pour la première fois depuis vingt ans, elle n’aura aucun (ex)champion du monde dans son effectif. Mais McLaren pourrait aussi profiter de son creux de la vague pour lancer dans le grand bain Lando Norris, son jeune pilote actuellement en GP2. Le benjamin anglais sera en tout cas testé ce vendredi lors des premiers essais libres du Grand Prix de Belgique.

Malgré ses grandes incertitudes sur son avenir Esteban Ocon se montre assez serein : “Mon avenir sera bientôt réglé. Je ne suis pas inquiet du tout. Je n'ai pas le couteau sous la gorge et je sais que Mercedes me trouvera un baquet pour 2019” répète-t-il souvent. Et il sera sans doute très questionné, aujourd’hui encore, lors des conférences de presse du jeudi qui lancent les week-ends de Grand Prix.