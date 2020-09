Formule 1 : Renault et Esteban Ocon à l’affût du podium à Monza

Spa - Monza. Les deux circuits sont des monuments du sport automobile, avec pour point commun les très grandes vitesses atteintes par les monoplaces. Le week-end dernier le tracé belge avait souri aux Renault, typées pour ce type de tracés et classées quatrième et cinquième. C’est donc avec confiance qu’Esteban Ocon aborde le Grand Prix d’Italie ce dimanche dans “ le temple de la vitesse”.

France Bleu : Le résultat à Spa dimanche dernier marque un tournant dans la saison ?

Esteban Ocon : Oui parce qu’on est en phase de développement pour rattraper le top 3 et là on s’est même battu avec les Red Bull. On est vraiment très heureux d’avoir fait ce pas en avant et je pense qu’on a encore l'opportunité d’avoir une voiture très performante ici. Spa à des caractéristiques très spéciales mais Monza est encore plus extrême, et notre voiture est très efficace dans cette configuration.

Une configuration avec peu d’appuis. Honnêtement s’il doit y avoir un podium à la régulière cette saison, c’est à Monza que l’opportunité est la plus nette ?

On ne va pas encore parler de podium. Il y a beaucoup de travail à faire dans les différentes séances. Ce n’est pas parce qu’on a une voiture compétitive qu’on peut être sûr à 100% de performer. Déjà il faudra bien se qualifier. Un top 5 serait très bien, on serait bien placé ensuite pour le Grand Prix. Mais oui il y a vraiment de gros points à aller chercher ici !

La qualification sera une grande inconnue avec la modification des modes moteurs. Fini les réglages spécifiques pour le samedi. Il faudra utiliser les mêmes en qualif puis en course. Renault peut y gagner ?

On va voir ! Ce samedi ce sera la réponse pour voir si on en profite. On l’espère parce que notre mode de course est très bon depuis le début de la saison, on l’a encore vu à Spa.

Objectif podium au championnat constructeur

Les 23 points empochés à Spa ont permis de se rapprocher de Ferrari, McLaren et Racing Point au championnat constructeur. Il n’y a plus que 9 points de retard sur le troisième. Le podium est jouable ?

Oui on est presque revenu au contact de la troisième place. On a encore l’opportunité de bien faire ici. Mais pour finir troisième il faudra surtout de la constance jusqu’à la fin de la saison.

C’est devenu un challenge en interne ? Pour vous les pilotes mais aussi l’ensemble du team : ingénieurs et mécanos ?

Oui on en parle beaucoup et les gars sont très content du résultat de Spa. Parce que c’est difficile pour eux avec la chaleur, les voyages, d’être parti pendant un mois loin de leurs familles. Les bons résultats apportent de la motivation à tous.

Bientôt l’inconnu des nouveaux circuits

Après Monza, le championnat va basculer vers des circuits qui n’étaient pas prévus au calendrier initial, à commencer par le Mugello dans une semaine. Vous travaillez déjà dessus ?

Oui, depuis déjà un bon moment parce que c’est une piste que je n’ai jamais roulé en vrai. Donc je fais pas mal de simulateur de chez moi. J’ai appris cette piste, elle sera un challenge énorme pour les pneus et pour nous physiquement ! Il y a peu de teams qui connaissent cette piste donc il faudra apprendre vite pour performer. J’ai hâte d’y être !

Sur un simulateur il est possible de définir les trajectoires et les points de freinage propres à la F1 ?

L’écart est de moins en moins conséquent entre la simulation et le réel. C’est sûr que oui il y aura des différences mais ça va. J’ai déjà une bonne idée de “où ça tourne” et “comment ça tourne”.

Et pour les autres circuits ajoutés au calendrier ?

Il y aura Istanbul que je ne connais pas non plus. Portimao aussi ! Donc je roule déjà dessus au simulateur. Ces circuits seront de nouveaux challenges et c’est cool ! Le plus simple sera le nouveau Bahreïn : avec trois virages ça devrait aller.

Les Grands Prix s'enchaînent par séquences de trois courses consécutives. Donc l’apprentissage des nouveaux circuits occupent le peu de temps libre ?

Exactement ! C’est pas franchement du repos. On en a très peu mais on a eu beaucoup de repos pendant le confinement, donc maintenant il faut enchaîner et rattraper le temps perdu. C’était l’année où la F1 devait essayer de nouvelles choses. Elle le font et on ne peut pas se plaindre, au contraire.

Grand Prix d'Italie. Qualification samedi entre 15h et 16h. Départ dimanche à 15h10.