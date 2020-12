Formule 1 : Romain Grosjean forfait pour le dernier Grand Prix de sa carrière après son spectaculaire accident

Romain Grosjean ne disputera pas ce qui devait être le dernier Grand Prix de sa carrière de Formule 1. Une semaine après son spectaculaire accident et sa voiture coupée en deux, le Français a annoncé ce dimanche devoir renoncer au GP de Bahreïn dans une vidéo sur Instagram.

"On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention". Et d'ajouter : "C'est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux".

Romain Grosjean rentre en Suisse pour soigner les brûlures subies lors de son accident au GP de Bahreïn dimanche dernier et sera donc forfait pour celui d'Abou Dhabi le 13 décembre, qui devait être son dernier en F1.

La semaine passée, le Français Romain Grosjean a été victime d'un spectaculaire accident et s'en sorti miraculeusement avec seulement des "brûlures mineures" dues à l'incendie de sa monoplace.