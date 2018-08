Normandie, France

La pluie nivelle les atouts mécaniques pour laisser s’exprimer les talents de pilotages. Et Esteban Ocon, réputé pour son aisance sur piste détrempée, a signé un remarquable troisième temps ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Belgique de Formule 1.

La piste est restée sèche lors des deux premières parties de la séances et Ocon a d’abord franchi les premiers couperets, de justesse en Q2 avec le neuvième chrono. Puis une forte averse a redistribué les cartes pour la Q3 et Ocon a réussi un tour remarquable : le Normand a placé sa Force India en troisième position, derrière Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, les deux leaders du championnat du monde de Formule 1 ! Ocon égale la meilleure performance de sa carrière après cette même troisième position obtenue l’an dernier au Grand Prix d’Italie, lors d’une séance également disputée sous la pluie.

L’autre pilote normand Pierre Gasly a frôlé l’exploit. Classé onzième de la Q2, il n’a pas pu se qualifier pour l’ultime phase de qualification. Dommage parce qu’il aurait pu, lui aussi, profiter des conditions climatiques. Le pilote Toro Rosso gagnera une place sur la grille du fait de la pénalité moteur imposé à Bottas (Mercedes). Gasly sera donc dixième lors du départ de ce Grand Prix de Belgique demain à 15h10.