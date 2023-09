Fortunes diverses pour les concurrents gardois engagés sur l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Finisher. Ce n'est pas un titre, mais c'est déjà une belle ligne sur le CV des concurrents engagés sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix. Sur les 2684 au départ, seulement 1753 ont franchi la ligne d'arrivée. L'Uzétien Vivien Cali, 41 ans, en fait partie. Il a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit de samedi à dimanche vers une heure du matin. Il s'est classé 195e après plus de 31 heures de course. "Je suis satisfait d'avoir atteint mon objectif après plusieurs mois de préparation. Il y a vraiment une souffrance physique durant cette course. J'ai extrêmement mal aux cuisses, aux pieds et aux dos. La fatigue mentale est énorme également, mais je me suis accroché" affirme-t-il. Vincent Cali, qui a couru en moyenne à plus de 5km/h, se dit prêt à retenter l'aventure, mais pas l'année prochaine.

Seulement 25 minutes de sommeil

Le Viganais François Bourrié, 45 ans, est lui aussi venu à bout des 170 kilomètres et 10.000 mètres de dénivelé positif. Il termine 1.206e après 43 heures de course. "Être finisher, c'est le Graal" lâche-t-il. Pendant la course, deux assistants l'ont accompagné sur le parcours. "Ils ont couru derrière moi avec de la musique et cela m'a aidé. Dans les montées, il y avait également du public et c'est une ambiance digne du tour de France cycliste. J'ai notamment croisé quatre fois un spectateur déguisé en vache" reconnaît-il. François Bourrié aspire désormais à une bonne nuit de sommeil, lui qui n'a dormi que 25 minutes pendant la course.

Une blessure stoppe son aventure

L'Alésien Steven Bibal, 31 ans, qui participait pour la première fois à l'UTMB, a lui été contraint à l'abandon à Champex-le-lac après 26 heures de course. "J'ai eu une douleur au pied, je ne pouvais plus avancer, je souffrais trop, la douleur était trop vive" précise-t-il. Cette blessure lui laisse bien sûr goût d'inachevé, mais le Cévenol n'a pas dit son dernier mot. "Je suis un compétiteur, j'ai adoré la course et l'ambiance et je reviendrai" conclut-il.

Thierry Selle de Beauvoisin s'est lui classé 1.053e et Stéphane Dupuy de Quissac 1221e.