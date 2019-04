France Bleu Azur sur les routes de la 60e édition du rallye "fleurs et parfums" du pays de Grasse

La voiture numéro 4 et son équipage en course pour France Bleu Azur

Grasse, France

Le rallye "fleurs et parfums" fête sa 60e édition. Une course sur deux jours avec neuf spéciales dont certaines sont très techniques dans l'arrière-pays de Grasse. Plus de 100 participants au départ et un équipage aux couleurs de France Bleu Azur.

Frédéric Maillan au volant de sa Skoda Fabia boostée © Radio France - Martin Bartoletti

Le local de l'étape en course pour France Bleu Azur

Frédéric Maillan tient le volant de la voiture numéro 4. Une Skoda Fabia travaillée et boostée pour devenir un bijou de vitesse sur le bitume. Ce fonctionnaire de police à Nice est né à Grasse. "C'est mon rallye de cœur, je connais beaucoup de participants. C'est vrai qu'en terme émotionnel c'est quelque chose", explique ce passionné de course automobile.

Avec son co-pilote, Anthony Vilanova, ils portent les couleurs de France Bleu Azur. "C'est une reconnaissance de courir sous pavillon France Bleu Azur", précise le policier. "C'est aussi une responsabilité, on veut montrer que les couleurs de la radio seront honorées, on va tout faire pour et c'est bien de se sentir supportés".

L'intérieur de la Skoda Fabia de l'équipage France Bleu Azur © Radio France - Martin Bartoletti

Les deux hommes espèrent finir sur le podium même si la concurrence est relevée et qu'ils veulent surtout éviter les sorties de routes pour continuer leur progression en vue de la suite de la saison.