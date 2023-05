France Bleu Limousin partenaire des championnats du monde militaire triathlon 2023

Le Lac du Causse, l'endroit remarquable pour le triathlon

A quelques kilomètres de Brive, le lac du Causse à Lissac-sur-Couze va accueillir le championnat du monde militaire de triathlon du 6 au 8 mai. Une promotion et une belle distinction pour le territoire et plus particulièrement pour le lac labellisé centre de préparation des Jeux Olympiques 2024 .

Évoluant autour du lac le dimanche 7 mai de 8h à 16 h, les triathlètes des armées de différents pays vont prendre le départ des mondiaux de triathlon.

Le plus de ce championnat : l'organisation ! Près de 200 militaires du 126e RI de Brive et bénévoles du Brive Limousin Triathlon assureront la sécurité des routes.

Tout le programme, de la cérémonie d'ouverture aux compétitions en cliquant ici