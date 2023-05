France Bleu Normandie au départ (et à l'arrivée !) du Marathon de la Liberté avec un dispositif exceptionnel

Le Marathon de la Liberté, c'est l'événement incontournable pour tout amateur de course à pied. Une 36ème édition qui fait le plein avec 20 000 participants inscrits sur les 7 courses organisées les 2, 3 et 4 juin 2023 au départ de Caen et des hauts lieux de la Bataille de Normandie.

ⓘ Publicité

5 heures 30 de direct

Pour vous faire vivre au mieux cet événement, France Bleu a mis les petits pieds dans les grands avec pas moins de 5 heures 30 d'émission entre 7 heures et 12h30 le dimanche 4 juin : Jason Gronert puis Julia seront en direct, tout au long de la matinée, du stade Hélitas, lieu d'arrivée des différentes courses, accompagnés de Louis Fontaine pour recueillir les premières impressions des coureurs. Carole Louis sera à Pegasus Bridge, lieu de départ du semi-marathon et de passage du marathon. Sans oublier Sarah Saltiel-Ragot qui couvrira l'événement depuis la moto France Bleu.

Des coureurs en liaison permanente

Et ce n'est pas tout : au sein de l'équipe France Bleu plusieurs coureurs, équipés de micros HF vous feront vivre les différentes épreuves au coeur même de l'événement ! Vous les reconnaitrez avec leurs maillots blancs ornés du logo France Bleu. Au total, sur les différents parcours (Rochambelle, 10 kilomètres, semi-marathon, relais marathon et marathon), pas moins de 15 coureurs (salariés ou auditeurs) porteront les couleurs de votre radio, dont une partie s'est retrouvée ce jeudi pour un entraînement commun. Rendez-vous du 2 au 4 juin pour le Marathon de la Liberté et plus spécifiquement le dimanche 4 juin pour un grand bol d'air sur France Bleu Normandie !