France Bleu Normandie aux côtés des 20000 coureurs du Marathon de la Liberté

Près de 20.000 coureurs de 60 nationalités sont engagés sur la 36e édition du Marathon de la Liberté et ses sept épreuves. Un événement qui commémore par le sport et plus particulièrement par la course à pied le Débarquement en Normandie.

Ce dimanche, nous vous proposons de suivre en direct sur notre antenne le 10km, le semi-marathon Pégasus et le Marathon de la Liberté. Nous serons au cœur de ces courses de sept heures à midi et demi du départ jusqu'à l'arrivée Stade Helitas en plein centre-ville de Caen.

France Bleu participera également à l'épreuve. Onze de ses salariés et auditeurs porteront ses couleurs et vous accompagnerons à travers leur foulée et leurs direct.

Ecoutez ici ce dimanche l'émission spéciale autour du Marathon de la Liberté

